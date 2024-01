Le ministre de la Justice annonce la nomination de 15 juges de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mmes Nadia Bérubé, Lucie Joncas, Betty Laurent, Catherine-Valérie Levasseur, Isabelle Michaud, Diane Mulinda-Uwase, Thi Trang Dai Nguyen, Julie Roy, Mairi Springate ainsi que de MM. Jean-Guillaume Blanchette, Alex Dalpé, Éric de Champlain, Tristan Desjardins, Bruno Ménard et Alexandre Tardif, comme juges de la Cour du Québec.

Mme Nadia Bérubé est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Elle a été admise au Barreau en 1999. Elle a commencé sa carrière au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales, où elle y exerçait toujours sa profession. Mme Lucie Joncas détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Elle a été admise au Barreau en 1992. Elle a amorcé sa carrière en pratique privée. Depuis 1999, elle exerçait sa profession au sein du cabinet Joncas, Nouraie, Roy, Massicotte. Mme Betty Laurent est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 1997. Elle a entrepris sa carrière comme procureure au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Depuis 2014, elle agissait à titre de procureure en chef adjointe. Mme Thi Trang Dai Nguyen est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université d'Ottawa. Elle a été admise au Barreau en 2003. Elle a amorcé sa carrière au ministère de la Justice du Canada. Depuis 2013, elle exerçait sa profession à titre de procureure au Service des poursuites pénales du Canada. Mme Mairi Springate est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université McGill. Elle a été admise au Barreau en 2011. Elle a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2022, elle exerçait sa profession à son compte. M. Éric de Champlain est détenteur d'une licence en droit de l'Université d'Ottawa. Il a été admis au Barreau en 1996. Il a amorcé sa carrière en pratique privée. Depuis 2001, il exerçait sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales où, depuis 2019, il occupe les fonctions de procureur en chef adjoint. M. Tristan Desjardins est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il a été admis au Barreau en 2003. Il a commencé sa carrière à la Cour d'appel du Québec. Depuis 2004, il exerçait sa profession à titre d'avocat associé au cabinet Desjardins Bolduc, S.N.A. M. Bruno Ménard détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il a été admis au Barreau en 2005. Il a commencé sa carrière au Centre communautaire juridique de Montréal. Depuis 2013, il exerçait sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Toutes et tous occuperont principalement leurs fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Montréal.

M. Jean-Guillaume Blanchette est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau en 2007. Il a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2021, il exerçait sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales. M. Alexandre Tardif détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau en 2005. Il a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2021, il exerçait sa profession à titre d'associé au sein du cabinet FDT avocats. Ils occuperont principalement leurs fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Sherbrooke.

Mme Diane Mulinda-Uwase est détentrice d'une licence en droit de l'Université d'Ottawa. Elle a été admise au Barreau en 2007. Depuis le début de sa carrière, elle exerçait sa profession à titre de procureure au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales. M. Alex Dalpé est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau en 2010. Il a commencé sa carrière en tant que procureur à la Direction des poursuites pénales et criminelles de la Ville de Montréal. Depuis 2021, il exerçait sa profession au Service de police de la Ville de Montréal. Ils occuperont principalement leurs fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Laval.

Mme Catherine-Valérie Levasseur est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Elle a été admise au Barreau en 2007. Elle a commencé sa carrière aux Bureaux d'aide juridique respectivement de Matane et de Drummondville où, depuis 2021, elle exerçait sa profession à titre de directrice des bureaux de Drummondville et de Victoriaville. Elle occupera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Trois-Rivières.

Mme Isabelle Michaud est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université d'Ottawa. Elle a été admise au Barreau en 2007. Depuis le début de sa carrière, elle exerçait sa profession à titre de procureure au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Elle occupera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Gatineau.

Finalement, Mme Julie Roy détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Elle a été admise au Barreau en 2006. Elle a commencé sa carrière au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Depuis 2017, elle exerçait de nouveau sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Elle occupera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Québec.

