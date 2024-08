Le ministre de la Justice annonce la nomination de 12 juges de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 15 août 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mmes Marie-Pierre Charland, Melissa De Petrillo, Marie-Eve Landreville, Anne Martin, Rachelle Pitre, Sarah Plamondon, Rose-Mélanie Drivod et Mileyne Grégoire et de MM. François Blanchette, Eric L. Morin, David Pecho et Eric Poudrier comme juges de la Cour du Québec.

Mme Marie-Pierre Charland est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Elle a été admise au Barreau en 1998. Elle a commencé sa carrière en pratique privée au sein du cabinet Barrette & Associés, avocats, et ce, jusqu'en 2003. Depuis 2012, elle exerçait de nouveau sa profession à titre d'avocate dans ce cabinet. Elle assumera ses fonctions principalement à la Chambre civile à Longueuil.

Mme Melissa De Petrillo détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 2003. Elle a amorcé sa carrière en pratique privée et en 2012, elle a fondé le cabinet De Petrillo Lechasseur Avocats inc., où elle exerçait toujours sa profession. Elle occupera ses fonctions principalement à la Chambre civile à Laval.

Mme Marie-Eve Landreville est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Elle a été admise au Barreau en 2008. Elle a commencé sa carrière en pratique privée et, depuis 2010, elle exerçait sa profession à son compte. Elle assumera ses fonctions principalement à la Chambre criminelle et pénale à Laval.

Mme Anne Martin détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Elle a été admise au Barreau en 1999. Elle a entrepris sa carrière en pratique privée. Depuis 2014, elle exerçait sa profession à titre de coordonnatrice du contentieux au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie. Elle occupera principalement ses fonctions à la Chambre de la jeunesse à Sherbrooke.

Mme Rachelle Pitre est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Elle a été admise au Barreau en 2005. Elle a commencé sa carrière au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales où, depuis 2012, elle exerçait à titre de procureure en chef. Elle assumera ses fonctions principalement à la Chambre criminelle et pénale à Longueuil.

Mme Sarah Plamondon détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 1997. Elle exerçait sa profession en pratique privée depuis le début de sa carrière. Elle occupera ses fonctions aux chambres criminelle et pénale, de la jeunesse et civile à Val-d'Or.

Mme Rose-Mélanie Drivod est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 2005. Elle a commencé sa carrière en pratique privée et, depuis 2016, elle exerçait sa profession à son compte. Mme Mileyne Grégoire détient une licence en droit de l'Université d'Ottawa. Elle a été admise au Barreau en 1993. Elle a amorcé sa carrière en pratique privée. Depuis 1997, elle exerçait sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales où, depuis 2013, elle était procureure en chef adjointe. M. François Blanchette est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau en 1991. Il a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 1997, il exerçait sa profession au sein du Service des poursuites pénales du Canada. M. Eric Poudrier détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau en 2003. Il a amorcé sa carrière au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales où, depuis 2022, il exerçait sa profession à titre de procureur en chef adjoint. Ils occuperont principalement leurs fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Montréal.

M. Eric L. Morin est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau en 1998. Il a commencé sa carrière au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales où, depuis 2011, il exerçait sa profession à titre de procureur en chef. Il occupera principalement ses fonctions aux chambres criminelle et pénale et de la jeunesse, et subsidiairement à la Chambre civile à Matane.

M. David Pecho détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il a été admis au Barreau en 1995. Il a amorcé sa carrière en pratique privée. Depuis 2007, il exerçait sa profession à son compte. Il occupera principalement ses fonctions à la Chambre civile à Montréal.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Élisabeth Gosselin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777