Le ministre de la Justice annonce la nomination d'une juge et d'un juge de paix magistrat de la Cour du Québec et d'une juge de la cour municipale de la Ville de Saint-Jérôme

QUÉBEC, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Véronique Morin à titre de juge de la Cour du Québec, de M. Simon Lavoie comme juge de paix magistrat de la Cour du Québec et de Mme Maryse Paquette en tant que juge de la cour municipale de la Ville de Saint-Jérôme.

Mme Véronique Morin est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Elle a été admise au Barreau en 1986. Elle a commencé sa carrière en pratique privée au sein du cabinet Lavery, de Billy, aujourd'hui Lavery, où elle exerçait toujours sa profession. Mme Morin assumera ses fonctions principalement à la Chambre civile à Montréal.

M. Simon Lavoie est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il a été admis au Barreau en 2004. Il a amorcé sa carrière en pratique privée. Depuis 2008, il exerçait sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Le lieu de résidence de M. Lavoie sera fixé à Montréal ou dans le voisinage immédiat.

Mme Maryse Paquette est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 2010. Elle a commencé sa carrière à la Ville de Montréal, où elle exerçait toujours sa profession à titre de procureure aux poursuites criminelles et pénales.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Renseignements: Source : Élisabeth Gosselin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice, et procureur général du Québec, 450 209-1777