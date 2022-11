Le ministre de la Justice annonce la nomination d'un juge de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de M. Antoine Piché à titre de juge de la Cour du Québec.

M. Antoine Piché est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau en 2005. Il a commencé sa carrière au sein du Bureau des affaires de la jeunesse de Montréal du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Depuis 2015 et jusqu'à tout récemment, il exerçait sa profession au Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales, également du Directeur des poursuites criminelles et pénales. M. Piché assurera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Montréal.

