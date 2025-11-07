Le ministre de la Culture et des Communications confirme la volonté du gouvernement du Québec de voir les joyaux de la famille Habsbourg exposés au Musée national des beaux-arts du Québec

QUÉBEC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, confirme l'intérêt manifesté par le gouvernement du Québec ainsi que par le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) pour l'exposition des bijoux de la famille Habsbourg, dont la présence au Québec a été révélée hier.

Zita de Bourbon-Parme, dernière Impératrice d'Autriche et reine de Hongrie, a fui l'Europe durant la Seconde Guerre mondiale et a trouvé refuge au Québec. Depuis plus de 85 ans, le légendaire diamant Florentin ainsi que les bijoux appartenant à l'héritage familial sont en sécurité au Québec. Cette collection a longtemps été considérée comme perdue, mais la famille de l'impératrice souhaite désormais, en guise de reconnaissance envers sa terre d'accueil, qu'elle soit conservée ici et qu'elle soit présentée au public. Ces objets seraient ainsi, pour la première fois depuis plus d'un siècle, dévoilés au grand public.

Citations

« C'est une histoire véritablement unique qui unit le Québec à la famille Habsbourg. On peut tous être fiers de la reconnaissance et de la confiance que la famille nous accorde. Nous travaillons donc avec le Musée national des beaux-arts du Québec afin de trouver un moyen pour que ces bijoux puissent être exposés et accessibles au public. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Ce serait un honneur pour le Musée national des beaux-arts du Québec d'accueillir cette collection en raison de son importance historique ainsi que de son lien inédit avec la ville de Québec. Le Musée est d'ailleurs situé à proximité du quartier où a résidé l'impératrice durant ses années passées dans la capitale nationale. Nous offrons notre collaboration pleine et entière pour que cette mise en valeur puisse voir le jour. »

Jean-Luc Murray, directeur général du Musée national des beaux-arts du Québec

