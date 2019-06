Le ministre de l'Infrastructure du Canada invite les provinces et les territoires à prendre des mesures opportunes pour bâtir un Canada meilleur

OTTAWA, le 6 juin 2019 /CNW/ - Les investissements dans des infrastructures modernes, résilientes et vertes du 21e siècle permettent de renforcer les collectivités, de protéger l'environnement, de créer des emplois et d'attirer de nouveaux talents et des investissements qui améliorent la qualité de vie des Canadiens.

Au cours d'une téléconférence avec ses homologues provinciaux et territoriaux plus tôt aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, a invité toutes les provinces et tous les territoires à travailler en partenariat avec le gouvernement du Canada pour maximiser toutes les occasions de renouveler les infrastructures publiques en temps opportun afin que les Canadiens qui travaillent fort obtiennent sans tarder des résultats significatifs.

Il est dans l'intérêt de tous de bâtir des collectivités saines, dynamiques et prospères. C'est pourquoi notre gouvernement a signé des ententes de financement bilatérales avec chaque province et territoire afin d'investir dans des routes et des autoroutes plus sûres, dans un plus grand nombre d'infrastructures de transport en commun, dans des espaces communautaires permettant de favoriser les liens, ainsi que dans des réseaux permettant d'offrir une eau potable plus propre et plus sûre. Pour que les Canadiens obtiennent des résultats en temps opportun, nous rajustons certaines des modalités de ces ententes de financement, sous réserve de leur acceptation par les provinces et les territoires, afin qu'elles répondent mieux aux besoins changeants des collectivités.

Les provinces et les territoires sont les mieux placés pour connaître leurs priorités et les projets d'infrastructure qui procureront les avantages les plus importants aux résidents de leurs collectivités. C'est pourquoi notre gouvernement travaille en étroite collaboration avec eux pour examiner et approuver les projets proposés le plus rapidement possible afin que les travaux de construction puissent commencer rapidement. Le gouvernement du Canada a pris des mesures pour simplifier le processus d'approbation fédéral. Le ministre Champagne a encouragé toutes les provinces et tous les territoires à lancer rapidement tous leurs processus d'appel de demandes de financement de projets municipaux afin de ne pas manquer la prochaine saison de construction estivale.

Compte tenu des récentes inondations dévastatrices en Ontario, au Nouveau-Brunswick et au Québec, et des incendies de forêt en Alberta, le ministre Champagne a récemment mis sur pied un groupe de travail fédéral-provincial-territorial pour permettre aux collectivités d'utiliser les fonds d'infrastructure disponibles pour appuyer des projets visant à atténuer les risques tels que les inondations, la sécheresse et les feux de forêt. Il a également encouragé ses homologues provinciaux à continuer d'utiliser les mesures à leur disposition pour aider leurs collectivités à mieux se préparer aux catastrophes naturelles et à mieux résister à leurs effets potentiels.

Citation

« J'exhorte toutes les provinces et tous les territoires à lancer rapidement tous leurs processus d'appel de demandes de financement de projets d'infrastructure municipale afin que nous ne manquions pas la prochaine saison de construction estivale. Nous nous concentrons sur la réalisation de projets et nous soutenons chaque collectivité et chaque travailleur pour que le travail soit fait. Mon ministère est prêt et équipé pour faire tout ce qu'il peut pour appuyer les provinces et les territoires, car il s'agit d'une entreprise d'édification du pays à long terme. Notre gouvernement croit en ces partenariats et nous savons qu'il est essentiel de bâtir des collectivités résilientes et d'améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le renouvellement d'infrastructures publiques. Ces investissements sont axés sur l'amélioration des infrastructures de transport en commun, des infrastructures vertes (telles que les réseaux d'aqueduc et les bâtiments éconergétiques), des infrastructures sociales (telles que le logement abordable, les centres communautaires et les installations culturelles et récréatives) et des routes de commerce et de transport, ainsi que sur le renouvellement d'infrastructures publiques dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Pour répondre aux priorités des collectivités locales en matière de réfection routière, d'amélioration des réseaux d'aqueduc et de rénovation des installations récréatives, le gouvernement a annoncé un complément ponctuel de 2,2 milliards de dollars au Fonds de la taxe sur l'essence fédéral afin d'aider les municipalités et les collectivités autochtones à réaliser leurs priorités à court terme en matière d'infrastructure.

Les principales réalisations à ce jour dans le cadre du plan sont :

Plus de 48 000 projets approuvés;



Plus de 170 000 logements abordables rénovés ou construits;



1 500 km de conduites d'eau potable améliorés;



Plus de 19 500 km de câbles à fibre optique installés afin d'offrir des services Internet haute vitesse à plus de 900 collectivités rurales et éloignées.

Investir dans le Canada : plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Bâtir un Canada meilleur : Rapport d'étape sur le plan Investir dans le Canada de 2016 à 2019 : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-report-rapport-pic-fra.html

