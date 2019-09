Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration en déplacement en Jamésie

QUÉBEC, le 10 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), M. Simon Jolin-Barrette a profité de sa mission ministérielle en Abitibi-Témiscamingue pour rencontrer les acteurs locaux de Lebel-sur-Quévillon, en Jamésie.

Suite à l'invitation du député d'Ungava, M. Denis Lamothe, le ministre Simon Jolin-Barrette a rencontré le samedi 7 septembre le maire de Lebel-sur-Quévillon, M. Alain Poirier, la directrice du développement économique de la municipalité, Mme Anik Racicot, la directrice de l'Administration régionale Baie-James, Mme Marie-Claude Brousseau, de nombreux représentants de l'organisme d'Agora Boréale ainsi que des représentants du Comité 5000. Lors de cette rencontre, plusieurs sujets entourant les réalités locales ont été abordés dont la problématique de la rareté de la main-d'œuvre, l'insuffisance de logements et les initiatives locales pour mieux intégrer les personnes immigrantes à la communauté.

Le ministre Jolin-Barrette a aussi visité les locaux de l'usine Nordik Kraft, un important employeur local, afin de mieux comprendre les défis des entreprises de la région en cette période de pénurie de main-d'œuvre.

Citations :

« L'attraction des personnes immigrantes en région est un enjeu de société et c'est en travaillant ensemble que nous arriverons à trouver des solutions adaptées et personnalisées aux réalités de toutes les régions y compris la Jamésie dans le Nord-du-Québec. J'ai été impressionné par la qualité des projets locaux qui favorisent à la fois l'intégration des personnes immigrantes et leur établissement durable dans la région. Les citoyens de Lebel-sur-Quévillon et leurs représentants ont su développer un modèle régional inspirant. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et l'Intégration

« Je souhaite remercier le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour son passage à Lebel-sur-Quévillon. La présence du ministre Jolin-Barrette démontre toute l'importance qu'accorde le gouvernement du Québec aux enjeux de la régionalisation de l'immigration et de la pénurie de main-d'œuvre.

Denis Lamothe, député d'Ungava

