Le ministre Champagne souligne le financement renouvelé de la Grappe des technologies numériques pendant sa visite chez Ideon Technologies Inc.

Cette grappe aura reçu jusqu'à 298 millions de dollars pour mobiliser l'industrie canadienne afin de mettre au point des technologies numériques de calibre mondial

RICHMOND, BC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a rencontré des représentants d'Ideon Technologies Inc., à Richmond, en Colombie-Britannique, pour en apprendre plus sur les façons dont l'entreprise accélère la transition vers l'exploitation minière à faible impact, notamment dans le cadre de son projet Rayons X de la Terre pour l'exploitation minière à faible impact .

Le ministre Champagne en a aussi profité pour féliciter la Grappe des technologies numériques, dont le financement du gouvernement du Canada a été renouvelé récemment pour atteindre un maximum de 298 millions de dollars au total. Ainsi, cette grappe mobilisera encore plus l'industrie pour favoriser la mise au point de technologies numériques qui continueront de faire du Canada un chef de file mondial de la croissance économique propre. Ses projets stimuleront également la croissance et l'expansion des entreprises.

Le programme des grappes d'innovation mondiales constitue une nouvelle approche en ce qui a trait à l'innovation. L'objectif est d'établir des écosystèmes robustes qui favorisent une croissance accélérée des secteurs où le Canada excelle et possède un avantage concurrentiel important. Les grappes trouvent de nouveaux moyens d'établir des partenariats et de regrouper des experts dans leurs domaines respectifs pour créer de nouveaux emplois de grande qualité et bien rémunérés, investir dans des projets prometteurs, aider les entreprises à prendre de l'expansion, et positionner le Canada en tant que leader mondial en innovation.

Le projet Rayons X de la Terre pour l'exploitation minière à faible impact est un bel exemple de ce que fait la Grappe des technologies numériques pour étendre sa présence à l'échelle mondiale, favoriser le virage écologique de l'économie, bâtir des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et soutenir la croissance et l'expansion des entreprises. Ideon Technologies a obtenu récemment un Prix du gouverneur général pour l'innovation en raison de ses travaux exceptionnels menant à la mise au point d'une plateforme d'intelligence souterraine. Cette plateforme permettra de cibler les gisements avec une plus grande précision et d'instaurer une chaîne d'approvisionnement en minéraux plus respectueuse de l'environnement qui facilitera la transition vers l'énergie propre.

Citations

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite la Grappe des technologies numériques d'avoir annoncé à ce jour 94 projets qui auront une incidence considérable sur l'écosystème des technologies numériques, tant au pays qu'à l'étranger. Je suis impatient de voir les résultats de ce nouveau financement, et notamment les innovations qui verront le jour au Canada dans les domaines de la santé humaine et de l'environnement, ainsi que le nombre de talents qui viendront enrichir le bassin des spécialistes en numérique. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« L'avenir carboneutre est étroitement lié à la compétitivité et à la durabilité de l'industrie des ressources naturelles. Pour cimenter la transition vers une économie faible en carbone, nous devons adopter des méthodes durables, à faible impact, pour cibler et extraire les minéraux critiques. DIGITAL est fière de s'associer à des partenaires, comme Ideon Technologies, qui accélèrent la mise au point de solutions canadiennes transformatrices qui répondent à ce besoin. Nous sommes honorés de continuer à favoriser des synergies entre les meilleurs de l'industrie et du milieu universitaire afin que le Canada se classe au sommet de la promotion de l'innovation numérique pour certains des enjeux les plus urgents au monde. »

- La directrice générale de DIGITAL, Sue Paish

« Le puissant cadre d'innovation de la Grappe des technologies numériques a été déterminant dans la création de notre technologie de pointe pour l'industrie minière mondiale, au moment où l'industrie et le monde en ont le plus besoin. Le consortium Rayons X de la Terre nous a permis d'optimiser à grande échelle nos ambitions et leur impact potentiel, tant au Canada qu'à l'étranger. En combinant les forces de toutes les parties, notre consortium a transcendé les frontières traditionnelles entre le milieu universitaire et l'industrie pour obtenir des résultats qui vont bien au-delà de la somme des parties. Cette réalisation collective est mise en évidence par notre sélection pour le Prix du gouverneur général pour l'innovation, une reconnaissance qui témoigne du pouvoir transformateur de l'innovation collaborative. »

- Le cofondateur et président et chef de la direction d'Ideon Technologies Inc., Gary Agnew

Faits en bref

Le budget de 2022 a confirmé l'engagement du Canada à l'égard des grappes d'innovation mondiales en prévoyant un investissement additionnel de 750 millions de dollars jusqu'en 2028 pour soutenir leur croissance et leur développement. Le programme portait auparavant le nom d'Initiative des supergrappes d'innovation.

à l'égard des grappes d'innovation mondiales en prévoyant un investissement additionnel de 750 millions de dollars jusqu'en 2028 pour soutenir leur croissance et leur développement. Le programme portait auparavant le nom d'Initiative des supergrappes d'innovation. En date de mars 2023, les grappes avaient annoncé plus de 500 projets évalués à 2,37 milliards de dollars, avec la participation de plus de 2 500 partenaires.

Le programme des grappes d'innovation mondiales dispose de solides mesures pour soutenir la création d'actifs de propriété intellectuelle (PI) et maximiser les avantages pour le Canada et sa population. À ce chapitre, plus de 855 actifs de PI ont été générés depuis le lancement du programme.

et sa population. À ce chapitre, plus de 855 actifs de PI ont été générés depuis le lancement du programme. Les grappes sont en bonne voie d'atteindre ou de surpasser leur objectif global de création de 15 000 emplois directs, indirects et induits d'ici 2023, et de 50 000 d'ici 2028.

de 50 000 d'ici 2028. Les grappes contribuent à l'établissement d'une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée en créant des occasions pour les femmes, les Canadiens racialisés, les Autochtones et d'autres personnes issues de groupes sous-représentés. Les grappes offrent également des ateliers et de la formation structurée visant à répondre aux besoins de l'industrie pour que les membres de ces groupes puissent développer leurs talents et acquérir de nouvelles connaissances ou compétences.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : @innovationcanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Laurie Bouchard, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]