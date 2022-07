TOKYO, le 7 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a rencontré le ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie du Japon, Hagiuda Koichi, pour discuter de commerce bilatéral et de coopération régionale.

Le ministre Champagne a profité de l'occasion pour faire valoir la réputation du Canada à titre de partenaire économique fiable, stable et attrayant, et fournisseur vert de premier plan. Le ministre Champagne a réitéré la volonté du Canada à collaborer avec le Japon pour assurer la sécurité et la résilience des chaînes d'approvisionnement de biens essentiels, tout en rappelant l'importance d'un ordre économique fondé sur des règles dans la région de l'Indo-Pacifique.

Les deux ministres ont aussi discuté des nouvelles possibilités de collaboration dans le cadre de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste, y compris dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), des technologies quantiques et de l'hydrogène, des véhicules zéro émissions, et des chaînes de valeur pour batteries.

Le ministre Champagne a par ailleurs félicité le Japon alors qu'il se prépare à tenir le Sommet du Partenariat mondial sur l'IA de 2022 et qu'il assumera la présidence du G7 en 2023.

