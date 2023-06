OTTAWA, ON, le 21 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a conclu aujourd'hui sa visite au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget, où il a fait la promotion de l'industrie aérospatiale hautement innovatrice du Canada et du leadership dont elle fait preuve en aviation durable.

Accompagné d'une délégation de plus de 400 représentants et intervenants de l'industrie, dont les représentants de plus de 130 entreprises, le ministre Champagne a rencontré plusieurs chefs de file de l'industrie, dont les présidents-directeurs généraux d'Airbus et de Bell Textron, ainsi que des cadres supérieurs de Safran, de Raytheon et de Lockheed Martin. Le ministre a également profité de l'occasion pour s'entretenir avec les représentants d'entreprises aérospatiales canadiennes, notamment les présidents-directeurs généraux de De Havilland, de CAE et de Héroux-Devtek.

Lors de sa visite au Salon du Bourget, le ministre a annoncé un investissement de 350 millions de dollars pour soutenir la nouvelle Initiative de technologie aéronautique durable (INTAD) du Canada, qui vise à accélérer la transformation industrielle verte du secteur de l'aérospatiale. Il s'est également joint au Consortium SAF+ du Canada pour la signature d'une entente avec Air France-KLM pour fournir de l'électro-carburant (carburant d'aviation durable produit à partir d'énergie renouvelable) pour ses aéronefs.

L'aérospatiale est l'un des secteurs canadiens les plus novateurs et axés sur l'exportation. Sa contribution à l'économie s'élève à près de 27 milliards de dollars et elle compte plus de 210 000 travailleurs.

Citations

« Le Salon du Bourget de cette année est une réussite. Ce fut l'occasion idéale de faire valoir notre pays comme endroit de prédilection où les entreprises aérospatiales peuvent investir, créer des emplois et jouer un rôle dans l'utilisation et la mise au point des aéronefs de l'avenir. Notre gouvernement est résolu à faire du Canada un leader et un partenaire stratégique de choix en matière d'aviation durable. Grâce à la nouvelle Initiative de technologie aéronautique durable, notre industrie aérospatiale contribuera à stimuler et à accélérer la transformation écologique de ce secteur essentiel, tout en renforçant les chaînes d'approvisionnement et en soutenant la transition vers une économie carboneutre. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

L'aérospatiale est l'un des plus importants secteurs exportateurs du Canada. En 2022, plus de 80 % des revenus du secteur de la fabrication aérospatiale provenaient des exportations, et de ces revenus, près de 60 % étaient liés à la chaîne d'approvisionnement.

L'industrie aérospatiale a investi plus de 680 millions de dollars dans la recherche-développement en 2022, ce qui lui a permis de maintenir sa place au premier rang des industries manufacturières canadiennes en ce qui concerne les dépenses à ce chapitre.

Le Salon du Bourget est un salon international s'adressant au secteur de l'aérospatiale. Il a attiré cette année plus de 2 400 exposants de 49 pays.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : @innovationcanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Laurie Bouchard, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]