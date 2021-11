Le ministre a discuté de relance verte et d'occasions d'investissement au Canada

OTTAWA, ON, le 5 nov. 2021 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a conclu aujourd'hui sa série de réunions avec des cadres supérieurs du gouvernement et de l'industrie à Washington et à Monterrey. Lors de ces rencontres, il a discuté de la façon dont le Canada pouvait collaborer avec les États-Unis et le Mexique pour stimuler la relance économique à la suite de la pandémie, notamment en renforçant la résilience des chaînes d'approvisionnement.

À Washington, le ministre Champagne a rencontré certains de ses homologues américains, y compris la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo. Ils ont tous deux discuté de la relation entre le Canada et les États-Unis, et dressé un plan de travail visant à unir leurs forces pour reconstruire en mieux. Le ministre a ensuite rencontré le conseiller scientifique du président et directeur du Bureau des politiques scientifiques et technologiques de la Maison-Blanche, Eric Lander, en vue de favoriser la collaboration des deux pays dans les domaines des sciences, de la recherche et des technologies émergentes. Il a aussi rencontré le secrétaire exécutif du Conseil national de l'espace, Chirag Parikh, dans le but de promouvoir une plus ample collaboration dans le contexte de l'initiative de la station spatiale lunaire Gateway. Enfin, il a tenu une table ronde en compagnie de hauts dirigeants pour discuter des relations Canado-américaines.

Le ministre Champagne a profité de ses rencontres pour mettre de l'avant la nécessité d'accroître la compétitivité de l'industrie automobile canado-américaine et d'éliminer l'incertitude causée par les politiques divergentes, comme les crédits d'impôt proposés aux États-Unis pour les véhicules électriques qui vont à l'encontre de l'intention de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique. De telles politiques pourraient mettre à risque des dizaines de milliers de bons emplois et miner l'objectif de création d'emplois supplémentaires dans les secteurs de l'innovation et de la fabrication en Amérique du Nord.

À Monterrey, le ministre Champagne a rencontré la secrétaire à l'Économie du Mexique, Tatiana Clouthier, ainsi que le gouverneur de Nuevo León, Samuel García. Au cours de ces réunions, le ministre a discuté de possibilités de partenariat et a souligné le besoin commun des deux pays de trouver des solutions qui offriront de la certitude aux investisseurs canadiens œuvrant au Mexique et qui assureront le dynamisme de nos chaînes d'approvisionnement. Il a ensuite visité le parc de recherche et d'innovation technologique de Monterrey, et participé à un événement sur les femmes en affaires mettant en vedette des personnalités de l'entrepreneuriat et de la direction d'entreprises mexicaines de première classe.

Citations

« C'est avec grand plaisir que j'ai rencontré nos amis et voisins des États-Unis et du Mexique afin de parler de la relance postpandémique et de la création d'occasions économiques qui profiteront à l'ensemble des travailleurs nord-américains. Nous nous appuyons sur les solides relations que nous entretenons avec ces pays pour améliorer la résilience de nos chaînes d'approvisionnement et attirer de bons investissements au Canada. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

Les réunions auxquelles a pris part le ministre Champagne à Washington ont permis d'examiner les possibilités de renforcement de la collaboration dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la technologie quantique, la santé, l'automobile, l'aérospatiale, les technologies de l'information et des communications (TIC), les sciences de la vie et la recherche biomédicale.

ont permis d'examiner les possibilités de renforcement de la collaboration dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la technologie quantique, la santé, l'automobile, l'aérospatiale, les technologies de l'information et des communications (TIC), les sciences de la vie et la recherche biomédicale. À Monterrey, le ministre Champagne a fait valoir les occasions d'investissement dans les secteurs canadiens de l'automobile, des TIC, du numérique, des technologies propres et des sciences de la vie. Il a aussi mis l'accent sur l'importance de collaborer en sciences et en recherche de manière à faire avancer l'exploration scientifique, le développement technologique et l'innovation dans des domaines comme les technologies numériques et émergentes, qui comprennent l'intelligence artificielle.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : @innovationcanadienne; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn .

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Personnes-ressources, John Power, Gestionnaire principal, Communications et relations avec les médias, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected] ; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home