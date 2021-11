Le ministre a fait valoir que les véhicules à émission zéro produits au Canada et les centres d'expertise en IA du pays sont des secteurs qui présentent de nombreuses possibilités lors d'une rencontre avec divers intervenants européens

OTTAWA, ON, le 12 nov. 2021 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a conclu aujourd'hui un périple, au cours duquel il a rencontré des homologues et des entrepreneurs de secteurs clés, qui l'a mené dans trois villes allemandes, ainsi qu'à Bruxelles et à Paris.

Le ministre Champagne a entrepris son voyage en Allemagne où il a rencontré des chefs d'entreprise et divers acteurs de l'industrie à Frankfort, Stuttgart et Munich. Il a alors mis de l'avant l'expertise et les talents du Canada dans le domaine de la fabrication de véhicules à émission zéro, de la recherche sur les véhicules électriques et de la production de batteries, de piles à combustible et d'hydrogène. Il a présenté les politiques établies par le gouvernement du Canada, comme l'initiative Accélérateur net zéro, visant à favoriser la mise en place de toute la chaîne d'approvisionnement nécessaire à la production de véhicules électriques et au développement de technologies propres, de l'exploitation minière des minéraux essentiels au recyclage des piles.

À Bruxelles, le ministre Champagne a rencontré son homologue de l'Union européenne (UE), le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton. Comme suite au sommet Canada-UE de juin 2021, le ministre et le commissaire ont discuté des différentes façons d'accroître les relations commerciales et la coopération scientifique entre le Canada et les pays membres de l'UE. Le ministre a également eu l'occasion de discuter avec des représentants de haut niveau de la Commission européenne des nombreuses possibilités de collaboration, pour ce qui touche notamment à l'établissement d'une politique industrielle et à l'économie numérique.

À Paris, le ministre Champagne a souligné l'importance du rôle du Canada dans le développement responsable de l'intelligence artificielle (IA) et du soutien qu'il offre pour favoriser la collaboration internationale dans ce domaine technologique qui évolue rapidement. Il a participé au Sommet de Paris du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle (PMIA), où il a pu rencontrer ses homologues de 19 pays membres du PMIA et d'éminents spécialistes de l'IA. Il a eu un entretien avec le secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, Cédric O, concernant la transition entre le Canada et la France pour ce qui de la présidence du PMIA. Lors du sommet, le ministre Champagne a tenu à souligner les progrès accomplis par le PMIA au cours de sa première année d'existence, alors que le Canada était à la tête de son Conseil. Il a été question notamment des efforts pour trouver la meilleure façon de mettre à contribution l'IA pour résoudre des défis complexes qui touchent le monde entier, comme ceux relatifs à la pandémie de COVID-19 et aux changements climatiques.

Le ministre Champagne a aussi participé au Forum de Paris sur la paix en compagnie du président Emmanuel Macron, ainsi qu'à une activité organisée par l'ambassade du Canada à Paris en marge du jour du Souvenir.

Il également rencontré à Paris le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Mathias Cormann, avec qui il a discuté de priorités communes, comme la reprise économique après la pandémie de COVID-19, les changements climatiques, la numérisation et les moyens que peuvent prendre les gouvernements pour faire avancer l'accessibilité fiable.

Enfin, le ministre Champagne a rencontré à Paris des chefs d'entreprise pour parler d'occasions de partenariats et d'investissements dans divers secteurs à l'échelle du Canada.

Citations

« L'objectif de la semaine était de promouvoir le Canada comme destination de choix pour investir dans divers secteurs, et tout particulièrement dans les technologies propres, l'intelligence artificielle et les chaînes d'approvisionnement nécessaires à la fabrication automobile et la production de piles. Mes rencontres avec des représentants gouvernementaux et des dirigeants d'entreprise ont été une occasion de faire valoir le caractère unique du Canada, et de souligner le fait que le pays possède des ressources naturelles de première nécessité, produit de l'énergie propre, offre un environnement d'affaires concurrentiel et a conclu une ambitieuse entente de libre-échange avec l'Europe. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

Les entreprises allemandes sont parmi les plus importants investisseurs et partenaires des chaînes d'approvisionnement du secteur canadien de la fabrication et vice versa. Les Canadiens sont également de gros clients pour les entreprises allemandes. L'Allemagne est le 10 e plus important investisseur étranger au Canada et le 5 e parmi les pays européens, avec des investissements directs évalués à 18,2 milliards de dollars à la fin de 2020. Ce pays est également le 6 e partenaire du Canada pour ce qui est du commerce de marchandises, le commerce bilatéral de marchandises représentant 23,7 milliards de dollars en 2020.

plus important investisseur étranger au Canada et le 5 parmi les pays européens, avec des investissements directs évalués à 18,2 milliards de dollars à la fin de 2020. Ce pays est également le 6 partenaire du Canada pour ce qui est du commerce de marchandises, le commerce bilatéral de marchandises représentant 23,7 milliards de dollars en 2020. La visite en Belgique a permis de souligner l'importance des rapports bilatéraux entre le Canada et l'UE et la volonté du Canada de collaborer avec l'UE dans des domaines d'intérêt commun comme l'économie numérique, les sciences, les technologies, l'innovation et les chaînes d'approvisionnement.

Le Canada et l'UE entretiennent depuis longtemps de relations commerciales fructueuses. En 2020, l'UE était le 2 e plus important partenaire commercial du Canada, avec 28,7 milliards de dollars de produits et 11,3 milliards de dollars de services exportés vers l'UE, soit 5,5 % des exportations globales de produits et 9,9 % des exportations globales de services du Canada.

et l'UE entretiennent depuis longtemps de relations commerciales fructueuses. En 2020, l'UE était le 2 plus important partenaire commercial du Canada, avec 28,7 milliards de dollars de produits et 11,3 milliards de dollars de services exportés vers l'UE, soit 5,5 % des exportations globales de produits et 9,9 % des exportations globales de services du Canada. Le Canada et la France entretiennent des relations particulièrement profitables en matière de commerce et d'investissement. Malgré la pandémie de COVID-19, la France est demeurée le 9e le plus grand partenaire en termes de commerce de marchandises du Canada. En 2020, le commerce bilatéral de marchandises avec la France totalisait plus de 10,2 milliards de dollars et les exportations canadiennes vers la France ont augmenté de 2 % pour atteindre 3,7 milliards de dollars. La France est également le 12e investisseur étranger au Canada, avec des investissements directs évalués à 17,7 milliards de dollars à la fin de 2020.

