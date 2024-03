WASHINGTON, le 12 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a conclu aujourd'hui sa visite menée aux États-Unis dans le cadre de la stratégie d'engagement d'Équipe Canada. Il s'est ainsi rendu dans trois États clés de même que dans le district de Columbia.

Après une visite dans la région de Windsor-Detroit, au Michigan, en compagnie de la ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, et de l'ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kirsten Hillman, le ministre Champagne s'est rendu en Ohio, en Géorgie et à Washington, où il a rencontré d'importants dirigeants de la sphère politique, du monde des affaires et du milieu universitaire, ainsi que des personnes d'influence.

En Ohio, le ministre a rencontré le maire de Cleveland, Justin Bibb, de même que des représentants de l'Institut Buckeye. Il a également visité la Clinique de Cleveland, et rencontré des membres du corps professoral et des étudiants de la faculté de droit de l'Université Case Western Reserve. Le ministre s'est aussi rendu à Akron où il a rencontré le président-directeur général de Goodyear, Mark Stewart, et la directrice du département du Développement de l'Ohio, Lydia Mihalik.

En Géorgie, le ministre Champagne a rencontré le gouverneur, Brian Kemp, ainsi que des cadres dirigeants aux sièges sociaux de UPS et de Coca-Cola. Il a notamment rencontré le recteur de l'Institut de technologie de la Géorgie, une université de recherche de premier plan aux États-Unis, et visité le salon professionnel de la fabrication et des chaînes d'approvisionnement MODEX 2024, où il a rencontré des représentants d'entreprises canadiennes.

Enfin, à Washington, le ministre Champagne a rencontré des membres clés du Sénat issus des partis républicain et démocrate de même que le gouverneur de la Caroline du Sud, Henry McMaster, le président-directeur général de la Business Roundtable, Joshua Bolten, et le président-directeur général de l'Alliance for Automotive Innovation, John Bozzella. Toujours à Washington, il a participé au Sommet SAFE (anglais), organisé par les organismes Securing America's Future Energy (SAFE) et Electrification Coalition.

Citations

« La relation entre le Canada et les États-Unis est essentielle à la sécurité et prospérité économiques. Les États-Unis sont non seulement notre plus important partenaire commercial, mais aussi notre plus grand allié. Que ce soit dans les domaines des minéraux critiques, des batteries, de la biofabrication ou des semi-conducteurs, il est important de collaborer afin de renforcer nos chaînes d'approvisionnement et en assurer le maintien. Ces secteurs stratégiques fournissent des millions de bons emplois des deux côtés de la frontière, en plus de stimuler l'innovation et la compétitivité nord-américaines. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

Le Canada est la première destination des exportations de 35 États américains. Il achète plus de marchandises aux États-Unis que la Chine, la France et le Japon réunis.

est la première destination des exportations de 35 États américains. Il achète plus de marchandises aux États-Unis que la Chine, la et le Japon réunis. Chaque jour, des marchandises et des services d'une valeur de 3,6 milliards de dollars franchissent la frontière entre le Canada et les États-Unis. Cela représente 1,3 trillion de dollars en commerce bilatéral par année.

Le Canada est le premier fournisseur d'énergie des États-Unis et la quatrième source d'investissements directs étrangers aux États-Unis.

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA; Facebook : Innovation canadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Audrey Champoux, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]