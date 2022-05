OTTAWA, ON, le 28 mai 2022 Innovation, Sciences et Développement économique Canada

/CNW Telbec/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a conclu aujourd'hui une visite en Europe, au cours de laquelle il a rencontré des joueurs clés de l'industrie et des dirigeants d'entreprise. Le ministre a notamment profité de ce déplacement pour promouvoir le Canada comme partenaire économique de premier plan.

Le ministre Champagne a entamé la semaine en participant à l'assemblée annuelle du Forum économique mondial. Il a mis l'accent sur les nombreux facteurs qui rendent le Canada attrayant pour les investisseurs et les entreprises, comme Volkswagen, Intel, LG Chem et Rio Tinto, en cette période où les entreprises cherchent à consolider et décarboniser leurs chaînes d'approvisionnement. Toujours lors de la rencontre du Forum économique mondial, le ministre a fait valoir le modèle unique adopté par le Canada pour attirer et retenir les talents, qui sont au cœur de la prospérité et la croissance des entreprises. Il a également rencontré plusieurs dirigeants politiques, dont la première vice-première ministre, ainsi que le vice-premier ministre de l'Ukraine, pour discuter de la contribution que pourraient apporter les entreprises canadiennes aux efforts de reconstruction.

Lors de ce déplacement en Europe, le ministre Champagne a également tenu des rencontres avec des représentants d'organismes phares dédiés au soutien à l'innovation industrielle, y compris l'agence finlandaise d'innovation. Les renseignements recueillis lors de ces réunions orienteront la conception et le mandat de la nouvelle agence canadienne d'innovation et d'investissement, dont la création a été annoncée dans le récent budget 2022.

Citation

« Cette semaine encore, j'ai saisi l'occasion de souligner à quel point le Canada est l'un des meilleurs endroits au monde pour les affaires. Au cours des dernières années, j'ai rarement constaté un intérêt aussi marqué pour le Canada de la part de dirigeants de grandes entreprises multinationales. Lors de mes rencontres, j'ai fait valoir les grandes forces de notre pays, dont une main-d'œuvre hautement scolarisée et qualifiée, des établissements de recherche de niveau mondial, et des sources d'énergie propre abondantes. Je ne ménagerai aucun effort pour attirer plus d'investissements au Canada qui favoriseront la création d'emplois bien rémunérés tout en stimulant la croissance économique. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

Le gouvernement du Canada est déterminé à attirer les investissements du secteur privé et à aider les industries et les entreprises à effectuer les investissements dont elles ont besoin pour innover, croître, créer des emplois et être concurrentielles dans une économie mondiale en mutation.

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a récemment indiqué que l'investissement direct étranger au Canada avait augmenté de 158 % en 2021 comparativement à 2020. La hausse atteint 162 % depuis 2017. Le Canada se classe ainsi au troisième rang mondial à ce chapitre, derrière les États-Unis et la Chine.

se classe ainsi au troisième rang mondial à ce chapitre, derrière les États-Unis et la Chine. Au Forum économique mondial, le ministre Champagne a fait valoir que les grappes d'innovation mondiales du Canada constituaient une pratique exemplaire. Il a notamment félicité DNAstack, une entreprise torontoise ayant reçu un appui de la Supergrappe des technologies numériques, de s'être classée dans le groupe des pionniers technologiques du Forum économique mondial en 2022.

Dans le budget 2022, le gouvernement a annoncé son intention de créer une agence d'innovation et d'investissement axée sur le marché qui profitera du leadership et de l'expertise du secteur privé. Ce modèle a aidé des pays comme la Finlande et Israël à se transformer en leaders mondiaux de l'innovation.

Le 11 mai 2022, le gouvernement du Canada a lancé le portail Soutien de l'industrie canadienne à l' Ukraine . Ce portail en ligne permet aux entreprises canadiennes de fournir des biens et des services hautement prioritaires pour soutenir les Ukrainiens déplacés ainsi que les organismes offrant de l'aide et des services de réinstallation.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : @innovationcanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Laurie Bouchard, Gestionnaire principale, Communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected] ; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]