Cette visite commerciale d'une semaine ouvre de nouvelles possibilités de partenariats

TOKYO, le 8 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne a conclu une visite au Japon, où il a rencontré des dirigeants d'entreprise de secteurs clés pour promouvoir le Canada comme partenaire économique fiable, stable et attrayant.

Le ministre Champagne s'est rendu à Tokyo, à Nagoya et à Osaka. Il a rencontré des chefs d'entreprise des secteurs de l'automobile, de la fabrication et des technologies, y compris le président de Subaru, le président de Honda et des hauts dirigeants de chez Toyota et Nissan. Le ministre a également rencontré le PDG de Panasonic Energy, le PDG d'Hitachi Energy, et le président de Mitsubishi Heavy Industries. Le ministre Champagne a profité de ces rencontres pour présenter le Canada comme fournisseur vert de premier plan, particulièrement pour les entreprises qui cherchent à sécuriser et verdir leurs chaînes d'approvisionnement dans le contexte géopolitique et économique actuel.

De passage à Tokyo, le ministre Champagne a rencontré son homologue japonais, le ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, Hagiuda Koichi. Ils ont discuté du potentiel de coopération bilatérale et multilatérale dans le but de stimuler l'innovation pour l'atteinte des objectifs climatiques au niveau mondial. Le ministre Champagne a aussi réitéré la volonté du Canada à collaborer avec le Japon pour assurer un ordre économique fondé sur des règles dans la région de l'Indo-Pacifique.

Le ministre a conclu sa visite au Japon en participant à une table ronde avec des membres de Keidanren, la Fédération des organisations économiques japonaises. Il a profité de l'occasion pour parler de l'objectif du Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, y compris l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement canadienne de batteries de véhicules électriques. Il a aussi échangé sur les occasions d'affaires découlant de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), qui donne aux entreprises japonaises l'accès au marché nord-américain par l'entremise du Canada.

Citations

« Cette visite au Japon s'est avérée une excellente occasion de continuer à présenter le Canada comme l'un des meilleurs pays du monde où faire des affaires et investir. Le Canada cherche non seulement à renforcer ses liens stratégiques avec le Japon dans le domaine des sciences et de la recherche, mais souhaite aussi explorer de nouvelles possibilités de partenariats pour une économie plus verte tout en offrant de nouvelles occasions d'affaires pour nos entreprises. Je continuerai à travailler sans relâche avec mes homologues étrangers et l'industrie pour attirer au Canada de nouveaux investissements qui créeront des emplois bien rémunérés et qui stimuleront la croissance économique. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

Le gouvernement du Canada est déterminé à attirer les investissements du secteur privé et à aider les industries et les entreprises à innover, croître, créer des emplois et être concurrentielles dans une économie mondiale en mutation.

Le Japon est le quatrième partenaire commercial du Canada et la plus importante source d'investissement étranger direct en provenance de l'Asie, avec 600 filiales et succursales d'entreprises japonaises actives au Canada.

est le quatrième partenaire commercial du Canada et la plus importante source d'investissement étranger direct en provenance de l'Asie, avec 600 filiales et succursales d'entreprises japonaises actives au Canada. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a révélé récemment que les investissements directs étrangers (IDE) au Canada ont augmenté de 158 % en 2021 (par rapport à 2020) et de 162 % depuis 2017, ce qui place le pays au troisième rang des choix en matière d'IDE, derrière les États-Unis et la Chine.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE .

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : @innovationcanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Alex Wellstead, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]