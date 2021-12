OTTAWA, ON, le 10 déc. 2021 /CNW/ - L'égalité, la diversité et l'inclusion sont essentielles à l'économie canadienne actuelle et future. Peu importe leur taille, les entreprises et les organismes sont avantagés lorsque leur haute direction est à l'image de la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada croit que les sociétés canadiennes doivent ressembler au Canada, et que pour bâtir un pays plus fort et plus résilient, il est important que les organes décisionnels élargissent leurs perspectives et diversifient les personnes de talent qui les composent.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé un investissement de 28,5 millions de dollars pour soutenir la mise en œuvre d'une boîte à outils permettant aux organisations participant au Défi 50-30 d'atteindre leurs objectifs en matière de diversité et d'inclusion.

Depuis le lancement du Défi 50-30 en décembre 2020, près de 1 400 organisations s'y sont inscrites. Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a travaillé avec des partenaires au cours de la dernière année afin de créer des outils et des ressources qui aideront ces organisations à adopter des pratiques leur permettant d'être plus équitables et diversifiées.

À cet effet, le ministre Champagne a annoncé aujourd'hui que KPMG au Canada, de concert avec les partenaires de l'écosystème du Défi 50-30, va créer la boîte à outils « Ce qui fonctionne ». Il s'agit d'une série d'outils, de politiques et de ressources qui seront disponibles en ligne aux organisations du Canada. La boîte comprendra des ressources destinées à favoriser le recrutement et le mentorat de membres de conseil d'administration et de cadres supérieurs issus de groupes sous-représentés, ainsi que des outils visant à soutenir l'élaboration de stratégies qui permettent de favoriser l'inclusion et de lutter contre le racisme et le harcèlement en milieu de travail.

Le ministre a également fait l'annonce des cinq partenaires de l'écosystème du Défi 50-30 qui vont appuyer l'adoption de la boîte à outils et aider les organisations participantes. Les partenaires de l'écosystème (Collèges et instituts Canada, Global Compact Network Canada, le Ted Rogers School of Management's Diversity Institute, le Conseil économique des femmes et Égale) devront aider les organisations participantes à atteindre leurs objectifs en matière de diversité et d'inclusion en leur présentant des pratiques exemplaires et des outils, en leur donnant des conseils, et en les orientant relativement aux mesures de soutien propres aux besoins uniques de chacune.

De plus, ISDE a travaillé avec le Conseil canadien des normes (CCN) et la Ted Rogers School of Management's Diversity Institute à la création d'un cadre qui permettra de mesurer les résultats du Défi 50-30. Dans le cadre de ce processus, le CCN a publié un document d'orientation accessible au public qui sert à aider les organisations à faire leurs premiers pas dans la mise en œuvre de pratiques en matière d'équité, de diversité et d'inclusion.

Citations

« Si nous voulons que l'économie canadienne atteigne son plein potentiel, chaque personne doit avoir la chance d'y participer pleinement. Les preuves sont claires : les organisations dotées d'un organe décisionnel constitué de membres plus diversifiés réussissent mieux également. Je suis heureux de constater que les participants au Défi prennent des mesures concrètes pour avoir un personnel plus diversifié, et qu'ils profitent de la concrétisation de leurs ambitions. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Au Canada, la diversité est un fait; l'inclusion, par contre, est une question de choix. Lorsque tous les Canadiens se reconnaissent dans les échelons les plus élevés de nos institutions, c'est tout le monde qui en bénéficie. Près de 1 400 organisations canadiennes ont pris des mesures pour pouvoir relever le Défi 50-30 au cours de sa première année, et c'est là une source d'inspiration. Nous avons hâte de les soutenir dans leurs efforts en matière de diversité et d'inclusion au cours de la prochaine année, parce que nous considérons la représentation de tous les groupes comme primordiale. »

- Le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Ahmed Hussen

Faits en bref

Le Défi 50-30, lancé en décembre 2020, fait appel à l'engagement volontaire des organisations canadiennes pour accroître la représentation et l'inclusion des groupes diversifiés au sein de leur milieu de travail. Les organismes qui participent au Défi ciblent deux objectifs : atteindre la parité entre les genres (50 % de femmes ou de personnes non binaires) et une proportion considérable (30 %) de membres d'autres groupes sous-représentés -- notamment les Canadiens noirs et autres personnes racialisées, les personnes handicapées (incluant celles qui ont un handicap invisible ou épisodiques) ainsi que les membres de la communauté LGBTQ2+ ou les personnes de diverses identités sexuelles et de genre --, au sein de leur conseil d'administration et dans leurs postes de haute direction.

Plus de 1 400 organisations canadiennes se sont déjà engagées à relever le Défi 50-30.

Le Défi 50-30 fait fond sur les efforts déployés depuis 2015 pour promouvoir l'égalité, notamment la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, les exigences de divulgation relatives à la diversité au sein des sociétés cotées en bourse, une charte sur l'équité, la diversité et l'inclusion pour les établissements postsecondaires, et le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires.

Le Défi 50-30 fait fond sur les modifications apportées en 2018 à la Loi canadienne sur les sociétés par actions, qui exigent que les sociétés ayant fait appel au public rendent compte de la diversité de leur conseil d'administration et de leur haute direction.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : InnovationCanadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Laurie Bouchard, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected] ; Relations avec les médias : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home