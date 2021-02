Le ministre Boulet annonce l'attribution de plus de 100 000 $ pour soutenir une formation en technologies de l'information au Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière de 106 983 $ à Humanis, le centre de formation continue du Cégep de Chicoutimi, afin d'offrir une formation d'agent bilingue de centre d'assistance technique en informatique.

Cette formation, d'une durée de 22 semaines, débutera le 19 avril prochain et se déroulera en mode hybride, soit en ligne et en présentiel. Les participantes et participants seront formés pour offrir un soutien technique aux clients utilisateurs et résoudre des problèmes de première ligne. Au total, la cohorte comptera de 12 à 15 personnes.

Au terme de la formation, les participantes et participants seront qualifiés au sein d'une profession pour laquelle la demande de main-d'œuvre est importante. D'ailleurs, à l'issue de cette formation, CGI, une importante entreprise de services-conseils en technologies de l'information et en management, qui compte un bureau à Saguenay, embauchera 10 personnes parmi les participantes et participants.

Les sommes annoncées dans le cadre de ce projet proviennent de la Mesure de formation de la main-d'œuvre, volet Achat de formation continue, qui vise à pallier les déséquilibres du marché du travail de la région ainsi que le besoin d'intégration en emploi des individus.

« Le contexte actuel est propice à une démarche de réorientation de carrière ou encore à un retour aux études afin de rehausser ses compétences, puisque le marché du travail demeure très favorable pour certaines professions comme celles des technologies de l'information. Avec la crise sanitaire, le virage numérique des entreprises s'est accéléré et la demande pour combler des emplois de soutien en informatique s'est accrue. Cette initiative est un bel exemple d'adaptation de l'offre de formation au bénéfice du marché du travail régional. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Le marché du travail de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean se porte relativement bien malgré son passage en zone rouge en novembre dernier. Les données du mois de janvier 2021 indiquent que le niveau d'emploi (128 500) se maintient près de son niveau prépandémie (129 600 en février 2020), tandis que le nombre de chômeurs est légèrement supérieur (8 900 en janvier 2021 comparativement à 8 500 en février 2020).

Ce projet de formation s'inscrit dans le cadre du Programme d'aide à la relance par l'augmentation de la formation (PARAF), une mesure de 114,6 millions de dollars qui a été lancée en novembre 2020 pour accompagner un plus grand nombre d'individus dans leur processus de requalification ou de rehaussement de leurs compétences. Les participants admissibles ont la possibilité de recevoir une aide financière de 500 $ par semaine, pour la durée de la formation. À terme, le PARAF devrait profiter à près de 20 000 Québécoises et Québécois. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, déjà 407 personnes bénéficient du PARAF.

Pour être admissibles au PARAF, les personnes intéressées doivent communiquer avec leur bureau local de Services Québec ou faire une demande en ligne le 30 avril 2021 pour rencontrer un agent d'aide à l'emploi dans le but d'établir un parcours.

