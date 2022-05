Le ministre Boulet annonce 80 millions $ pour favoriser l'attraction et la rétention des étudiants étrangers en région

VILLE DE RIMOUSKI, QC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce 80 millions de dollars répartis sur quatre ans pour encourager les étudiantes et étudiants étrangers à entreprendre des études postsecondaires en français en région.

Grâce à cette nouvelle mesure, les étudiantes et étudiants étrangers qui répondent aux critères d'admissibilité seront exemptés de payer les droits de scolarité supplémentaires qui leur sont habituellement applicables. À titre d'exemple, le coût moyen annuel pour une étudiante ou un étudiant étranger sans exemption s'élève à près de 17 000 $ au niveau collégial et à quelque 24 000 $ au premier cycle universitaire. Dès l'entrée en vigueur de la mesure, prévue à l'automne 2023, et jusqu'à leur diplomation, les étudiantes et étudiants étrangers admissibles payeront les mêmes droits de scolarité de base que l'ensemble de la clientèle étudiante québécoise, soit aucuns frais au collégial, et près de 3000 $ pour une étudiante ou un étudiant inscrit à temps plein au premier cycle universitaire. Ils pourront également, pendant leurs études, occuper un emploi jusqu'à 20 heures par semaine et ainsi répondre à des besoins de main-d'œuvre d'employeurs en région.

Pour être admissibles, les étudiantes et étudiants devront fréquenter un établissement d'enseignement supérieur en région, soit à l'extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), et poursuivre à temps plein un programme d'études en français, ciblé dans le cadre de l'Opération main-d'œuvre dans l'un des secteurs priorisés, soit les secteurs des technologies de l'information, du génie, de la santé et des services sociaux, de l'éducation, et de l'éducation à la petite enfance.

Cette mesure vise à attirer et à favoriser l'établissement durable d'étudiantes et d'étudiants étrangers dans les régions du Québec. Cet investissement leur permettra de suivre des formations dans des secteurs en forte pénurie de main-d'œuvre. À la suite de leur diplomation, plusieurs d'entre-deux pourront obtenir un emploi en région, et appliquer à l'un des programmes d'immigration permanente. Cette initiative a également pour objectif de favoriser une plus grande régionalisation de l'immigration, alors que la grande majorité des étudiantes et étudiants étrangers et des personnes immigrantes s'établissent davantage dans la Communauté métropolitaine de Montréal.

Citations :

« On a l'ambition de faire progresser le nombre d'individus immigrants en région. Je suis donc très heureux d'annoncer cette nouvelle mesure qui aura un impact encore plus grand dans le parcours académique des personnes immigrantes et dans leur établissement au Québec. C'est gagnant pour favoriser l'apprentissage du français et, par conséquent, assurer une intégration durable aux valeurs de notre société. L'apport des étudiantes et des étudiants étrangers n'est plus à démontrer. Cette mesure témoigne de la volonté du gouvernement de travailler à la régionalisation de l'immigration en facilitant la venue de force vive autant pour nos institutions que pour la vitalité économique et sociale du Québec. C'est gagnant pour tous. »

M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis très heureuse de savoir que cette nouvelle mesure encouragera davantage d'étudiantes et d'étudiants étrangers à fréquenter nos établissements en région. Il s'agit d'un facteur important pour la vitalité de nos universités et nos collèges. C'est une bonne nouvelle pour toute la société québécoise. Les gens qui viendront s'instruire chez nous pourront compter sur des formations de qualité et des environnements stimulants. »

Mme Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Opération main-d'œuvre

L'opération main-d'œuvre est une offensive ciblée du gouvernement pour répondre aux problèmes criants de main-d'œuvre. Elle s'inscrit dans la vision économique du gouvernement pour les cinq prochaines années. Elle s'appuie sur les leviers d'action que sont l'intégration et le maintien en emploi des personnes sans emploi, la formation pour adapter les compétences, l'augmentation de la productivité ainsi que l'immigration.

Accompagnement Québec

Accompagnement Québec est un service gratuit et personnalisé qui permet aux personnes immigrantes d'être conseillées et guidées par des agentes et des agents d'aide à l'intégration. Ces derniers évaluent leurs besoins immédiats ou futurs et préparent avec eux un plan d'action individualisé pour les aider à s'établir au Québec, à découvrir la société québécoise, à apprendre le français, à intégrer le marché du travail, et, finalement, à les informer sur les procédures d'immigration permanente, le cas échéant.

Liens connexes :

L'Opération main-d'œuvre :

https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/travail-emploi-solidarite-sociale/publications/operation-maindoeuvre

Accompagnement Québec :

https://www.quebec.ca/immigration/service-integration-personnes-immigrantes

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Directrice des communications, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 514 248-0160; Valérie Chamula, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 418 809-1180, [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630