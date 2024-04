Le ministre Bonnardel rend publiques des orientations révisées en matière de sécurité incendie

QUÉBEC, le 10 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, rend publique une nouvelle mouture des orientations en matière de sécurité incendie, une première depuis 2001. Ces orientations, qui servent de manuel d'instructions aux municipalités pour rédiger leur schéma de couverture de risques, seront publiées dans la Gazette officielle aujourd'hui, pour une durée de 45 jours, de manière à recueillir les commentaires des parties concernées.

Ces orientations révisées réaffirment l'importance de la prévention comme composante incontournable de la gestion des risques. Elles précisent les paramètres minimaux de la force de frappe requise lors d'une intervention. Les nouvelles orientations accordent également une attention particulière à la manière d'intervenir de façon sécuritaire, le but étant de protéger non seulement les citoyens, mais aussi les pompiers. De plus, elles réitèrent le rôle de l'autorité régionale dans l'établissement et la coordination de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques.

Citation :

« Cette révision des orientations en matière de sécurité incendie arrive à un très bon moment, puisqu'il était nécessaire de les rendre plus efficaces au regard de l'évolution de la société et des nouvelles façons de faire. Les autorités régionales auront maintenant plus de facilité à réaliser les schémas de couverture de risques, au bénéfice de tous les citoyens et citoyennes. Je remercie à l'avance tous les joueurs clés qui vont poursuivre leur collaboration pour faire progresser la sécurité incendie vers l'excellence, de façon à répondre aux défis actuels et futurs. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Les nouvelles orientations constituent une révision de celles qui avaient été établies en 2001.

Voici les principaux bénéfices attendus de cette mise à jour : Faciliter une compréhension commune des orientations; Promouvoir l'implication des pompiers dans les activités de prévention pour maximiser l'utilisation des ressources; Fixer des exigences pour la force de frappe (nombre de pompiers et de véhicules d'intervention, et quantité d'eau) ainsi que pour le temps de réponse en cohérence avec l'expérience acquise par le milieu, l'évolution des techniques de combat et les différentes normes applicables; Définir le nombre de pompiers requis pour un sauvetage et une attaque intérieure sécuritaires et reconnaître l'apport de ces équipes dans le schéma de couverture de risques; Diminuer les effets en lien avec les systèmes d'alarme incendie par la modulation de la force de frappe; Pouvoir moduler la force de frappe pour les systèmes d'alarme incendie; Définir la démarche d'optimisation et expliquer la méthodologie pour atteindre cette optimisation; Clarifier les rôles et responsabilités des autorités dans le but d'améliorer la collaboration et la concertation entre les acteurs dans l'élaboration et la mise en œuvre du schéma de couverture de risques.



Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Maxime Bélanger, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 438 838-3952, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]