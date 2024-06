QUÉBEC, le 3 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a profité de son passage au congrès de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ), à Gatineau, pour lancer des consultations afin d'amorcer une réflexion visant à réformer la sécurité incendie au Québec. Ces consultations s'adressent aux partenaires clés tels que les associations de pompiers, les établissements d'enseignement, les autorités municipales, ainsi que plusieurs organismes gouvernementaux et non gouvernementaux.

Les participants pourront s'appuyer sur le document La sécurité incendie au Québec : état des lieux, qui présente une évaluation approfondie de la sécurité incendie au cours des 25 dernières années. Tous les acteurs concernés sont invités à exprimer leurs points de vue sur les divers enjeux en matière de sécurité incendie, notamment la formation des pompières et des pompiers, l'encadrement légal, l'organisation des services de sécurité incendie, le rôle du citoyen, la prévention et la sensibilisation du public, l'attraction et la fidélisation du personnel ainsi que l'harmonisation des responsabilités des divers intervenants en sécurité incendie.

La période de consultations débutera le 17 juin 2024. Les citoyens pourront aussi répondre à des questions par l'entremise du site Consultation Québec jusqu'au 1er octobre 2024. Les partenaires clés en sécurité incendie seront quant à eux invités à déposer des mémoires au ministère de la Sécurité publique, et auront jusqu'au 1er novembre 2024 pour le faire.

Citation :

« Le milieu de l'incendie s'est transformé au cours des 25 dernières années, ce qui soulève des questions sur le rôle des pompiers qui, je le rappelle, servent notre collectivité de façon remarquable. C'est donc le temps d'amorcer une profonde réflexion dans le but de répondre plus adéquatement aux défis d'aujourd'hui. J'invite la population et les partenaires du milieu à participer en grand nombre à cet exercice, qui contribuera à améliorer et à réformer nos pratiques en matière de sécurité incendie. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Fait saillant :

La sécurité incendie au Québec : état des lieux constitue le point de départ d'une démarche qui permettra d'apporter un éclairage contemporain sur l'état de la sécurité incendie au Québec et de dégager des orientations qui guideront le gouvernement du Québec dans la mise en œuvre des changements qui seront jugés nécessaires. Il se décline en quatre chapitres qui abordent différents aspects, soit : l'organisation de la sécurité incendie; le bilan; le contexte actuel dans lequel évoluent les services de sécurité incendie; les défis à relever.

Liens connexes :

Consultation Québec (quebec.ca)

Rôles et responsabilités en sécurité incendie | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

État des lieux

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Maxime Bélanger, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 438 838-3952, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]