Annonce d'un financement de plus de 3,7 millions de dollars pour soutenir l'offre et l'infrastructure touristiques en Saskatchewan

SASKATOON, SK, le 15 août 2022 /CNW/ - Les collectivités dynamiques et les expériences touristiques uniques rassemblent les gens et attirent des visiteurs qui soutiennent l'économie locale. Les exploitants d'entreprises touristiques et les collectivités ont hâte d'accueillir à nouveau des visiteurs en Saskatchewan. Des grandes prairies aux forêts, en passant par les lacs et les rivières, sans oublier les sites culturels et historiques, la Saskatchewan a tant à offrir. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des projets touristiques d'un bout à l'autre de la Saskatchewan.

Aujourd'hui, lors d'une visite au parc patrimonial de Wanuskewin, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan, a annoncé une aide fédérale de plus de 3,7 millions de dollars destinée à 19 projets touristiques en Saskatchewan. Ce financement servira à soutenir des galeries d'art, des musées, des festivals et des expériences de plein air uniques qui offriront aux visiteurs du Canada et de l'étranger, ainsi qu'aux résidents de la région, de nombreuses occasions de profiter du paysage distinct et de la riche culture de la Saskatchewan.

Que ce soit en aidant Wanuskewin à attirer des touristes pour qu'ils profitent de 6 000 ans de culture et d'histoire, la Meewasin Valley Authority à élargir son offre près de la rivière Saskatchewan Sud ou la Remain Modern Gallery à enrichir l'expérience de ses visiteurs, le gouvernement du Canada soutient ces sites et d'autres pour aider à faire découvrir la Saskatchewan au monde entier.

Le financement de ces projets est accordé par PrairiesCan dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme et aidera les collectivités rurales et urbaines de toute la province à améliorer leurs possibilités en matière de tourisme et de loisirs.

Citations

« La Saskatchewan est riche en culture et en beauté naturelle. Notre gouvernement est fier d'investir dans des projets qui mettent en valeur la Saskatchewan et les Prairies en tant que destination touristique de renommée mondiale. L'investissement annoncé aujourd'hui soutiendra les économies et les collectivités locales de la Saskatchewan et aidera les exploitants d'entreprises touristiques à accueillir à nouveau les visiteurs en grand nombre. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan

« Notre gouvernement investit dans des projets qui soutiennent la relance économique en encourageant les personnes à explorer leur propre collectivité et à vivre des expériences touristiques canadiennes. En aidant les collectivités et les exploitants d'entreprises touristiques à se remettre de la pandémie, les fonds attireront des visiteurs d'ici et d'ailleurs pour qu'ils découvrent la beauté naturelle, l'histoire et la culture diversifiée de la Saskatchewan, tout en soutenant les emplois et les économies locales. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Grâce à ce financement, Wanuskewin est en mesure d'offrir une expérience de classe mondiale aux visiteurs, dans une installation primée. Cela nous permet d'avoir un impact positif sur notre ville, notre province et notre pays en faisant en sorte que Wanuskewin remplisse son mandat, soit de favoriser la compréhension et l'appréciation des cultures en évolution des peuples autochtones des plaines du Nord. »

- Darlene Brander, directrice générale, parc patrimonial de Wanuskewin

« Meewasin a accompli un travail considérable pour concevoir une série d'offres touristiques qui mettent en valeur les activités de conservation et soutiennent l'environnement de tourisme durable dans la région de Saskatoon. Ce travail est largement soutenu par le financement reçu au titre du Fonds d'aide au tourisme, et nous sommes reconnaissants de cet énorme soutien. »

- Andrea Lafond, directrice générale, Meewasin Valley Authority

« Nous sommes reconnaissants de ce soutien crucial de la part de PrairiesCan. Ces fonds nous permettront d'apporter des améliorations importantes à l'expérience des visiteurs du musée, y compris une meilleure accessibilité sur place et en ligne, et de renforcer notre populaire programme Ask Me, qui donne aux visiteurs accès à du personnel pour lui poser des questions, discuter d'art et ainsi enrichir leur expérience. La formation en langue des signes américaine pour le personnel revêt un intérêt particulier au moment où nous nous apprêtons à accueillir une exposition de Christine Sun Kim, dont le travail aborde directement des questions telles que la nécessité d'une plus grande utilisation de la langue des signes, la critique de l'inaccessibilité du monde pour les personnes sourdes et la complexité de l'interaction sociale entre des personnes ayant des positionnalités différentes. »

- Aileen Burns et Johan Lundh, codirecteurs et directeurs généraux de Remai Modern

Faits en bref

Le Fonds d'aide au tourisme (FAT) aide les organisations du secteur du tourisme à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer à recevoir des voyageurs au Canada .

. Avec un budget de 500 millions de dollars sur deux ans, dont 50 millions de dollars consacrés aux initiatives de tourisme autochtone et 15 millions de dollars qui appuieront des mesures nationales, ce fonds permettra au Canada d'être une destination de choix pour les voyageurs du Canada et de l'étranger.

Document d'information

Fonds d'aide au tourisme

Lancé en juillet 2021, le Fonds d'aide au tourisme (FAT) aide les organisations et les entreprises du secteur du tourisme à adapter leurs activités pour répondre aux exigences en matière de santé publique et à offrir des produits et des services novateurs nouveaux ou améliorés, afin d'aider le secteur à attirer davantage de visiteurs canadiens et étrangers et à se préparer à la croissance future. Aujourd'hui, 19 projets en Saskatchewan recevant un financement total de 3 755 465 $ au titre du FAT par l'intermédiaire de PrairiesCan ont été annoncés :

Parc patrimonial de Wanuskewin (495 000 $)

Améliorer les activités et offrir une expérience touristique plus dynamique en enrichissant la narration des expositions et des visites grâce à la formation et à la technologie.

Améliorer les activités et offrir une expérience touristique plus dynamique en enrichissant la narration des expositions et des visites grâce à la formation et à la technologie. The Art Gallery of Saskatchewan Inc. (500 000 $)

Élaborer de nouveaux programmes et améliorer l'expérience des visiteurs de la galerie d'art Remai.

Élaborer de nouveaux programmes et améliorer l'expérience des visiteurs de la galerie d'art Remai. Meewasin Valley Authority (230 900 $)

Élaborer, expérimenter et mettre en place un ensemble de programmes de tourisme participatif et écologique centrés sur la vallée de Meewasin.

Élaborer, expérimenter et mettre en place un ensemble de programmes de tourisme participatif et écologique centrés sur la vallée de Meewasin. Wheatland Express Inc. (500 000 $)

Créer un centre d'interprétation de l'histoire ferroviaire canadienne, autochtone et régionale à Wakaw .

Créer un centre d'interprétation de l'histoire ferroviaire canadienne, autochtone et régionale à . Tourism Swift Current Inc. (264 000 $)

Aménager des sites touristiques dans le Sud-Ouest de la Saskatchewan et promouvoir la région comme destination touristique.

Aménager des sites touristiques dans le Sud-Ouest de la et promouvoir la région comme destination touristique. Westside Indigenous Experiences Inc. (260 000 $)

Élaborer un plan de tourisme régional et une stratégie de marketing pour attirer des visiteurs dans le Nord-Ouest de la Saskatchewan afin qu'ils y vivent des expériences autochtones authentiques en milieu sauvage.

Élaborer un plan de tourisme régional et une stratégie de marketing pour attirer des visiteurs dans le Nord-Ouest de la afin qu'ils y vivent des expériences autochtones authentiques en milieu sauvage. Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (210 000 $)

Aménager un circuit d'Économusées en Saskatchewan .

Aménager un circuit d'Économusées en . Mid-Sask Municipal Alliance Inc. (210 000 $)

Améliorer les services aux touristes à Manitou Beach et dans les environs.

Améliorer les services aux touristes à et dans les environs. Ness Core Ventures Inc. (200 000 $)

Améliorer l'infrastructure pour mettre au point de nouveaux forfaits touristiques pour toute l'année.

Améliorer l'infrastructure pour mettre au point de nouveaux forfaits touristiques pour toute l'année. Nation crie de Shoal Lake (155 000 $)

Élaborer le plan touristique de la Nation crie de Shoal Lake.

Élaborer le plan touristique de la Nation crie de Shoal Lake. Miyawata Culture Association Inc. (153 000 $)

Accroître la portée du festival autochtone de la Nation crie Poundmaker.

Accroître la portée du festival autochtone de la Nation crie Poundmaker. Grasslands Atmospheric Studio & Retreats Inc. (99 999 $)

Créer et promouvoir un centre de retraite haut de gamme qui accueille des ateliers en petits groupes sur le bien-être et l'art.

Créer et promouvoir un centre de retraite haut de gamme qui accueille des ateliers en petits groupes sur le bien-être et l'art. Blatz Properties Inc. (99 000 $)

Aménager et agrandir l'hébergement récréatif dans le parc provincial de Meadow Lake .

Aménager et agrandir l'hébergement récréatif dans le parc provincial de . Village de Val Marie (95 116 $)

Revitaliser l'infrastructure principale pour les visiteurs à Val Marie .

Revitaliser l'infrastructure principale pour les visiteurs à . Children's Discovery Museum on the Saskatchewan Inc. (93 450 $)

Élaborer et mettre en œuvre un plan visant à restaurer et à augmenter le nombre de visiteurs, et à promouvoir le musée pour enfants Wonderhub comme un espace sûr pour les familles après la COVID-19.

Élaborer et mettre en œuvre un plan visant à restaurer et à augmenter le nombre de visiteurs, et à promouvoir le musée pour enfants Wonderhub comme un espace sûr pour les familles après la COVID-19. Regina Folk Festival Inc. (75 000 $)

Créer des produits et services numériques pour accompagner les festivals de musique sur scène.

Créer des produits et services numériques pour accompagner les festivals de musique sur scène. La Fédération culinaire canadienne (65 000 $)

Soutenir le congrès national 2022 de la Fédération culinaire canadienne à Saskatoon .

Soutenir le congrès national 2022 de la Fédération culinaire canadienne à . Back2Nature Wellness and Events Ltd. (30 000 $)

Concevoir un forfait de planche à pagaie tout compris pour une nuit à Clavet .

Concevoir un forfait de planche à pagaie tout compris pour une nuit à . Safari River Outdoors Ltd. (20 000 $)

Aménager un espace pour la tenue d'événements visant à attirer des visiteurs hors saison au lac Meadow.

