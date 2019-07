Le ministre Bains annonce un important investissement dans l'avenir de la connectivité au profit des Canadiens des régions rurales et éloignées

Le partenariat avec Telesat permettra au Canada de demeurer un chef de file de la technologie spatiale sur la scène mondiale et de maintenir 485 emplois

OTTAWA, le 24 juill. 2019 /CNW/ - L'avenir du pays dépend de la connectivité. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, la réussite passe par l'accès à Internet haute vitesse. Le gouvernement du Canada en est fort conscient et investit dans des technologies satellitaires novatrices pour améliorer l'accès des Canadiens à des services à large bande haute vitesse, particulièrement pour ceux dans les régions rurales et éloignées.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé aujourd'hui un investissement de 85 millions de dollars dans l'entreprise canadienne Telesat afin qu'elle développe et teste des technologies novatrices en matière de constellation de satellites en orbite basse. La constellation de Telesat vise à améliorer grandement la connectivité avec le monde entier et à accroître la couverture des services Internet haute vitesse pour les régions rurales et éloignées du Canada, dont le Grand Nord.

Le ministre a aussi annoncé la conclusion d'un protocole d'entente avec Telesat pour s'assurer que la constellation de satellites qui sera déployée sera en mesure d'offrir l'accès à Internet dans l'ensemble du territoire canadien. Dans le cadre de cette entente, Telesat pourra offrir des services haute vitesse à large bande dans les communautés rurales et éloignées d'un océan à l'autre où il y a des lacunes en matière de connectivité. Le gouvernement du Canada compte investir jusqu'à 600 millions de dollars sur 10 ans, sous réserve des modalités définitives d'une entente de contribution. Grâce à cette initiative, le gouvernement sera en voie d'atteindre son objectif, soit faire en sorte que 95 % des foyers et des entreprises aient accès à des services Internet d'une vitesse d'au moins 50/10 Mb/s (mégabits par seconde) d'ici à 2026, et que 100 % des foyers et entreprises y aient accès d'ici 2030.

Grâce en partie à cet investissement fédéral, Telesat pourra créer et maintenir 485 emplois au cours de la prochaine décennie et investira 2,4 millions de dollars dans des activités et des bourses pour les jeunes Canadiens intéressés par l'espace ainsi que les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM). Telesat offrira également 40 nouveaux stages coop à des étudiants d'établissement postsecondaire et améliorera sa collaboration avec les communautés autochtones afin de bien répondre à leurs besoins en services à large bande et de combler les lacunes à cet égard.

Avec cette annonce, le gouvernement du Canada fait fond sur le leadership historique du pays et de Telesat dans les domaines de l'espace, des sciences et des technologies, positionnant ainsi avantageusement Telesat et sa future constellation de satellites sur l'échiquier mondial, créant de nouveaux débouchés, et améliorant la qualité de vie des Canadiens. La nouvelle économie de l'espace est des plus compétitives. Les projets ambitieux et novateurs comme celui de Telesat permettent au Canada de conserver son statut de chef de file mondial et de tirer profit des retombées attendues sur les plans socioéconomiques et de l'innovation.

Citations

« L'accès à Internet haute vitesse est essentiel pour réussir dans l'économie de demain et tous les Canadiens devraient y avoir droit, peu importe leur code postal. Les régions rurales et éloignées ont besoin de ce service pour proposer un environnement propice aux affaires, offrir des possibilités de formation et bâtir des communautés dynamiques. Le projet annoncé d'aujourd'hui permet au Canada de demeurer à l'avant-garde en matière de communication satellitaire, tout en nous donnant un aperçu de ce que sera la connectivité du futur dans les régions rurales et éloignées. Il permet aussi aux entreprises novatrices canadiennes, comme Telesat et ses partenaires, de demeurer des chefs de file à l'échelle internationale, ce qui se traduira par la création d'emplois hautement spécialisés au Canada. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« L'accès à des services Internet haute vitesse et à des services sans fil abordables est un incontournable pour assurer le dynamisme et la prospérité du Canada rural. Notre gouvernement met à profit des technologies novatrices et révolutionnaires pour améliorer la connectivité dans les régions rurales et veiller à ce que tous les Canadiens aient accès aux dernières innovations. La technologie des satellites en orbite basse va accroître grandement la capacité à offrir aux Canadiens d'un océan à l'autre des services assortis d'une vitesse plus grande et de signaux plus forts. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Bernadette Jordan

« Le programme de Telesat de satellites en orbite basse est le plus ambitieux programme d'infrastructure au monde jamais conçu et il révolutionnera la façon dont la population canadienne, et celles du monde entier, utilisera Internet et en tirera profit. Grâce à ce programme, le Canada pourra atteindre son objectif quant à l'accès universel à une bonne connectivité, ce qui permettra aux Canadiens, peu importe leur lieu de résidence ou de travail, d'avoir accès à des services Internet haute vitesse et de grande qualité qui sont abordables. Le projet de Telesat attire grandement l'intérêt d'entreprises et de gouvernements de par le monde. L'intérêt suscité à l'étranger, ajouté au financement reçu provenant du Fonds stratégique pour l'innovation ainsi qu'à l'engagement à long terme pris par le gouvernement du Canada de maintenir l'efficacité des satellites en orbite basse, soutient l'objectif de Telesat de combler le fossé numérique à l'aide de sa constellation de satellites. »

- Le président-directeur général de Telesat, Dan Goldberg

Les faits en bref

Société d'État jusqu'en 1998, Telesat est maintenant une société privée sous contrôle canadien. Ses employés travaillent dans cinq provinces ainsi qu'au Nunavut .

. En fonction, les satellites en orbite basse sont 36 fois plus près de la Terre que les satellites de télécommunication traditionnels. Ils prennent ainsi moins de temps pour envoyer et recevoir l'information, ce qui permet d'offrir de meilleurs et plus rapides services à large bande, même dans les régions rurales, éloignées ou nordiques.

Le protocole d'entente constitue la prochaine étape dans l'implantation de la Stratégie canadienne pour la connectivité.

Cet investissement fédéral de 85 millions de dollars s'inscrit dans la Stratégie spatiale pour le Canada , Exploration, Imagination, Innovation . Un des cinq fondements de la Stratégie est d'utiliser l'espace pour résoudre les problèmes quotidiens des Canadiens, tel que l'accès déficient à Internet haute vitesse.

, . Un des cinq fondements de la Stratégie est d'utiliser l'espace pour résoudre les problèmes quotidiens des Canadiens, tel que l'accès déficient à Internet haute vitesse. Cet investissement dans Telesat est réalisé par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme qui vise à attirer et à appuyer des investissements commerciaux de grande qualité dans tous les secteurs de l'économie.

Dans le budget de 2018, un montant de 100 millions de dollars pour cinq ans a été prévu pour le Fonds stratégique pour l'innovation afin de soutenir des projets portant sur les satellites en orbite basse et la large bande de prochaine génération qui sera utilisée dans les régions rurales.

Dans le budget de 2019, le gouvernement a prévu des fonds pour garantir une nouvelle capacité de pointe à faible latence à l'aide de satellites en orbite basse, ce qui permettra de doter d'un accès Internet haute vitesse fiable les résidences et les communautés rurales et éloignées les plus difficiles à atteindre au Canada .

. En 2017, l'industrie spatiale canadienne représentait 5,6 milliards de dollars et a généré 10 000 emplois bien rémunérés.

Outre le Fonds stratégique pour l'innovation, des centaines de programmes et de services prêtent main-forte aux entreprises pour innover, créer des emplois et contribuer à la croissance de l'économie canadienne. Grâce à son interface utilisateur simple et fondée sur l'historique de chaque entreprise, la plateforme d'Innovation Canada peut orienter une entreprise vers les programmes et les services qui lui conviennent le mieux en environ deux minutes.

Liens connexes

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Dani Keenan, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, 343-291-1710; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca

Related Links

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home