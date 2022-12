MISSISSAUGA, ON, le 2 déc. 2022 /CNW/ - Les investissements dans la technologie sont bons non seulement pour l'environnement mais aussi pour l'économie. Et la création d'un avenir carboneutre prospère passe par la transformation des technologies de transport. Le transport de marchandise est indispensable pour notre économie, mais il représente actuellement plus de 10 % des émissions globales du Canada contribuant au réchauffement climatique. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des programmes visant à créer un secteur des transports à faibles émissions et à soutenir la prospérité des entreprises dans une industrie décarbonée tout en créant des collectivités plus saines, plus abordables et plus durables pour les générations futures.

Aujourd'hui, l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports et député de Mississauga-Centre, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, a annoncé le lancement prochain de deux appels de propositions pour aider à décarboner le secteur des véhicules moyens et lourds, qui comprend les fourgons de livraison, les autobus et certains camions grands routiers.

Programme de transport écoénergétique de marchandise du Canada

De 2018 à 2022, Ressources naturelles Canada a administré le Programme d'évaluation écoénergétique des flottes de transport des marchandises (PEEFTM), investissant 3,4 millions de dollars pour aider les entreprises de transport de marchandise à décarboner leurs activités. Sur cette lancée, le PEEFTM a été recapitalisé dans le cadre du budget 2022 et renommé Programme de transport écoénergétique de marchandise. L'investissement aidera les parcs de véhicules à réduire leur consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre provenant du transport routier de marchandises grâce à des évaluations de la consommation d'énergie des parcs, à la modernisation des véhicules, au remplacement des moteurs, à la mise en œuvre de pratiques exemplaires et à l'achat de véhicules à faible émission de carbone.

Le premier appel vise à recueillir des propositions de projets dans le cadre du Programme de transport écoénergétique de marchandise de près de 200 millions de dollars pour aider les parcs de véhicules à réduire leur consommation de carburant et leurs émissions de GES. Les candidats retenus pourraient recevoir chacun une subvention allant jusqu'à 250 000 $ pour l'évaluation et la modernisation de leur parc de véhicules.

Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro - Volet des véhicules moyens et lourds

Le deuxième appel de propositions portera sur des projets de sensibilisation et d'éducation par le biais du nouveau volet des véhicules moyens et lourds de l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro (ISVEZ). Cette extension de l'ISVEZ soutiendra des projets de sensibilisation, d'éducation et de renforcement des capacités liés aux véhicules moyens et lourds à émissions faibles ou nulles. En s'employant à pallier le faible niveau de sensibilisation et de confiance observé parmi les entreprises et les propriétaires de flottes de véhicules, les projets réalisés dans le cadre de l'ISVEZ contribueront à accroître l'adoption de ces véhicules et ainsi à faire progresser la décarbonation du secteur des véhicules moyens et lourds à la grandeur du pays.

Les deux appels de propositions seront ouverts aux candidats le 12 décembre, sur le site Web de Ressources naturelles Canada. Ces investissements aideront les conducteurs à économiser de l'argent à la pompe tout en contribuant à la lutte du Canada contre le changement climatique.

Grâce à ces nouvelles initiatives, le gouvernement fédéral aide les entreprises à économiser de l'argent, à réduire la pollution et à décarboner le parc de véhicules d'aujourd'hui, tout en les préparant pour l'adoption des VEZ de l'avenir.

« Aujourd'hui, je me suis joint aux camionneurs à Mississauga pour annoncer le Programme de transport écoénergétique de marchandise du Canada, qui aidera à soutenir l'industrie du camionnage sur la voie d'un avenir carboneutre. En investissant dans des solutions à l'échelle des parcs de véhicules, le gouvernement du Canada aide les camionneurs à réduire les émissions tout en maintenant ses chaînes d'approvisionnement vitales et en permettant aux Canadiens d'obtenir à temps les produits dont ils ont besoin. J'ai également annoncé que l'Initiative de sensibilisation aux VEZ était étendue aux véhicules moyens et lourds. Qu'il s'agisse de consommateurs ou de camionneurs, les gens de tout le Canada optent pour des choix plus propres qui leur permettent également de faire des économies à la pompe. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Le Canada fait des progrès en matière de réduction des émissions provenant du transport dans le cadre de ses efforts pour bâtir une économie carboneutre prospère. Ce mois-ci, nous lançons des appels de propositions pour le Programme de transport écoénergétique de marchandise du Canada et l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro. C'est ainsi que nous progressons dans l'écologisation de nos flottes commerciales, les conducteurs canadiens ayant accès à des options durables pour économiser de l'argent sur l'essence tout en réduisant les émissions. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« L'industrie du camionnage est une source vitale de bons emplois à Mississauga et dans tout le Canada. En aidant les camionneurs à adapter leurs flottes aux VEZ, le gouvernement fédéral soutient un avenir prometteur pour cette industrie. L'annonce d'aujourd'hui garantira que les personnes qui assurent le fonctionnement de notre chaîne d'approvisionnement sont également en pointe dans notre combat en faveur d'un avenir durable pour les générations à venir. »

Rechie Valdez

Députée de Mississauga-Streetsville

Quelques faits

Ces programmes s'appuient sur l'annonce par le ministre Alghabra du Programme d'incitatifs pour les véhicules moyens et lourds à zéro émission (iVMLZE) en juillet. Cet incitatif vise à réduire les émissions en aidant les entreprises et les collectivités de tout le pays à se convertir aux VEZ.

Les transports représentent 25 % des émissions totales de gaz à effet de serre au Canada .

. Les véhicules moyens et lourds sont ceux qui pèsent plus de 8 500 lb, notamment les grosses camionnettes, les fourgons de livraison, les camions à ordures, les autobus et les camions grands routiers (classes 2B à 8).

Le programme iVMLZE de Transports Canada devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 200 000 tonnes par an en 2026, puis de 3 millions de tonnes par an en 2030.

Si 58 % des Canadiens n'ont jamais pris le volant ni roulé dans un véhicule électrique, 79 % souhaiteraient essayer un VEZ.

D'ici 2040, la totalité des véhicules moyens et lourds vendus au Canada seront des VEZ, dans la mesure du possible.

seront des VEZ, dans la mesure du possible. À ce jour, plus de 150 000 Canadiens et entreprises canadiennes ont profité des incitatifs fédéraux pour acheter un VEZ.

Depuis 2016, le Canada a investi plus d'un milliard de dollars pour rendre les véhicules électriques (VE) plus abordables et la recharge plus accessible aux Canadiens. Ces investissements soutiennent l'établissement d'un réseau de bornes de recharge d'un océan à l'autre, là où les Canadiens habitent, travaillent et se divertissent, tandis que les remises fédérales allant jusqu'à 5 000 $ aident davantage de Canadiens à se convertir aux VE.

