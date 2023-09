(14 novembre 1958 - 25 septembre 2023)

NASSAU, Bahamas, 26 septembre 2023 /CNW/ - C'est avec une profonde tristesse que nous, au ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation, avons appris le décès de l'honorable Obie Wilchcombe ce matin.

La brillante carrière politique du ministre Wilchcombe s'est étalée sur près de 30 ans, et il a consacré plus du tiers de ces années à la direction du ministère du Tourisme au cours de ses deux mandats à titre de ministre du Tourisme, de 2002 à 2007 et de 2012 à 2017. Ses deux mandats à la barre de la direction ont laissé une marque indélébile sur notre organisation. De plus, par sa personnalité chaleureuse et affable, le ministre Wilchcombe a su se faire aimer du personnel à tous les niveaux du Ministère.

Le leadership décisif du ministre Wilchcombe a stimulé la croissance et l'expansion continues des activités touristiques de notre région, rehaussant considérablement l'empreinte mondiale des Bahamas et mettant en valeur notre culture dynamique dans le monde entier. Sous sa direction, le ministère du Tourisme a approfondi ses marchés à créneaux, en renforçant le tourisme sportif, le tourisme religieux et en attirant davantage de voyageurs du marché afro-américain.

Le style de leadership du ministre Wilchcombe était exemplaire, plaçant toujours les besoins des Bahamas et de leurs habitants au premier plan. Il croyait à la participation consultative. Il a servi de mentor auprès de cadres supérieurs et d'innombrables autres membres du personnel, démontrant ainsi sa foi inébranlable dans l'autonomisation des Bahamiens.

L'honorable Obediah Wilchcombe rejoint les rangs des grands Bahamiens qui ont fait de nos Bahamas tant aimés un endroit meilleur. Ses contributions sont incommensurables, et il faisait constamment preuve d'une force de caractère, de discipline et de distinction partout et chaque fois qu'on faisait appel à lui.

Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille de feu l'honorable Obediah Wilchcombe. Nos pensées et nos prières vous accompagnent.

L'honorable I. Chester Cooper

Vice-premier ministre et

ministre du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation

DEMANDES DES MÉDIAS

Anita Johnson-Patty

Ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749567/Bahamas_Logo.jpg

SOURCE The Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation