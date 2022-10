Le ministère poursuit ses missions de vente et de marketing à l'échelle mondiale pour « faire découvrir les Bahamas aux États de New York et du New Jersey »

NASSAU, Bahamas, 4 octobre 2022 /CNW/ - L'honorable I. Chester Cooper, vice-premier ministre et ministre du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation, a dirigé une délégation de hauts responsables du tourisme, dont Latia Duncombe, directrice générale par intérim, lors d'une série de rencontres fructueuses avec des intervenants clés et des représentants des médias de l'industrie touristique. Ces rencontres ont été suivies de soirées d'inspiration culturelle au restaurant The Manor à West Orange, au New Jersey, le 28 septembre, et au Plaza Hotel de New York, le 29 septembre.

Le ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas (BMOTIA) a poursuivi avec succès sa série de missions de ventes et de marketing à l'échelle mondiale dans le but de renouer avec ses partenaires touristiques et de stimuler davantage l'arrivée de visiteurs en provenance de New York et du New Jersey.

Le vice-premier ministre I. Chester Cooper et la directrice générale par intérim Latia Duncombe, ainsi que des dirigeants du BMOTIA, des représentants des destinations et des partenaires hôteliers, ont accueilli plus de 340 invités à l'occasion de la soirée, dont d'importants chefs de file de l'industrie, des représentants des ventes, des professionnels des voyages, des intervenants et des représentants des médias. Les invités ont découvert les charmes des Bahamas dans le cadre d'un repas à trois services inspiré des Bahamas, avec cocktails, musique et une performance électrisante de Junkanoo. Une séance de questions et réponses en direct a mis en lumière la croissance constante du tourisme aux Bahamas, les projets de croissance et d'innovation, ainsi que la beauté et l'attrait des 16 îles. On a aussi invoqué les nombreuses raisons pour lesquelles les Bahamas sont une destination prisée.

« La région des trois États est le principal marché des médias en Amérique du Nord et une porte d'entrée commerciale clé pour le secteur des rencontres, des incitatifs, des conférences et des expositions (MICE) du Nord-Est et pour le marché des destinations romantiques qui pourraient profiter à l'ensemble des Bahamas, a déclaré la directrice générale par intérim. Grâce à ces missions, nous avons fait découvrir les saveurs des Bahamas aux meilleurs représentants des ventes et des médias de l'industrie touristique, afin de les sensibiliser à la diversité des produits et services offerts aux voyageurs dans nos 16 destinations insulaires uniques et d'encourager d'éventuelles visites et occasions d'affaires. »

Les activités ont débuté plus tôt au cours du mois à Fort Lauderdale et Orlando, en Floride. Voici quelques-uns des prochains arrêts aux États-Unis et au Canada : Raleigh et Charlotte, en Caroline du Nord; Toronto, Calgary et Montréal, au Canada; et Los Angeles, en Californie. Le BMOTIA se rendra également à Atlanta, en Géorgie, et à Houston, au Texas.

En plus de visiter d'importantes plaques tournantes du secteur du voyage aux États-Unis et au Canada, la délégation se rendra en Amérique latine et en Europe pour donner un aperçu de la culture bahamienne aux marchés étrangers cibles du monde entier et inciter les voyageurs à visiter l'endroit.

