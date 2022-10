Le Ministère a poursuivi ses missions mondiales de vente et de marketing « Bringing The Bahamas to You » à [Charlotte, Caroline du Nord] et [Raleigh, Caroline du Nord]

NASSAU, Bahamas, le 25 oct. 2022 /CNW/ - Le ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas (BMOTIA) a poursuivi avec succès sa série de missions de ventes et de marketing à l'échelle mondiale en Caroline du Nord dans le but de renouer avec ses partenaires touristiques et de stimuler l'arrivée de visiteurs en provenance de la région.

Monsieur I. Chester Cooper, vice-premier ministre et ministre du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation, a dirigé une délégation composée de madame Ginger Moxey, ministre de Grand Bahama, et Latia Duncombe, directrice générale par intérim (BMOTIA) et des hauts responsables du tourisme qui ont participé à une série d'événements. Cela comprend des réunions avec des intervenants clés et des représentants des médias de l'industrie du tourisme, ainsi que des soirées d'inspiration culturelle au Marriott Charlotte SouthPark, à Charlotte, en Caroline du Nord, le 19 octobre, et au Raleigh Marriott City Center, à Raleigh, en Caroline du Nord, le 20 octobre.

Le vice-premier ministre I. Chester Cooper et la directrice générale par intérim Latia Duncombe, ainsi que des dirigeants du BMOTIA, des représentants des destinations et des partenaires hôteliers, ont accueilli plus de 200 invités à l'occasion de la soirée, dont d'importants chefs de file de l'industrie, des représentants commerciaux, des professionnels des voyages et différents intervenants et représentants des médias. Les invités ont été transportés aux Bahamas par le biais des hors-d'œuvre et des bouchées savoureuses inspirés de l'île, ainsi qu'à des cocktails, de la musique et des divertissements sur le thème bahamien grâce à un spectacle électrisant de Junkanoo qui a terminé la soirée en beauté.

Une séance de questions et réponses en direct a mis en lumière la constante augmentation du tourisme aux Bahamas, les projets de croissance et d'innovation, ainsi que la beauté et l'attrait des 16 îles. Les nombreuses raisons pour lesquelles les Bahamas sont une destination prisée seront également évoquées. « Il existe un potentiel infini dans le Sud-Est : nous considérons la région comme une porte d'entrée extrêmement importante », a déclaré M. Cooper, vice-premier ministre et ministre du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation.

« Avec les nouveaux vols directs de Raleigh à l'île Grand Bahama qui seront offerts dès novembre et les vols fréquents de Charlotte vers Grand Bahama, Eleuthera, Abaco, Exuma et Nassau, visiter nos magnifiques îles est plus facile que jamais. Les voyageurs du Sud devraient garder à l'esprit les îles des Bahamas pour leurs prochaines vacances. »

Entre-temps, la ministre Moxey a vanté avec enthousiasme le nouveau service direct à Grand Bahama comme une autre indication claire de la reprise des activités sur l'île et du fait que Grand Bahama est ouverte aux affaires.

Voici la déclaration de madame Moxey : « Je suis ravie de voir de près toutes les possibilités qui s'offrent à Grand Bahama sur ce marché du sud-est, et j'ai hâte de voir comment le tourisme en général profitera des connexions et des possibilités inestimables découlant de ces missions mondiales. Je vous invite tous à venir à Grand Bahama et à découvrir nos différents produits. En effet, Grand Bahama est sur la voie directe de redevenir GRAND. »

La série de missions mondiales de vente et de marketing a débuté en septembre à Fort Lauderdale et à Orlando, en Floride, et s'est poursuivie dans la région des trois États, avec des arrêts au New Jersey et à New York également en septembre. Les futurs arrêts aux États-Unis et au Canada comprennent Los Angeles, en Californie et Toronto, Calgary et Montréal. Le BMOTIA se rendra également à Atlanta, en Géorgie, et à Houston, au Texas.

Une fois les missions de visites d'importantes plaques tournantes du secteur du voyage à travers les États-Unis et au Canada terminées, la délégation BMOTIA se rendra en Amérique latine et en Europe pour faire directement découvrir les saveurs des Bahamas aux marchés étrangers cibles du monde entier et inciter les voyageurs à visiter l'endroit.

