GREAT EXUMA, Bahamas, 28 avril 2023 /CNW/ -- Le ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas (BMOTIA), en partenariat avec Sandals Emerald Bay, a récemment animé la deuxième émission de radio en direct et en extérieur de 2023 au centre de villégiature, joignant environ 3 millions d'auditeurs et d'utilisateurs de Facebook, d'Instagram et de Twitter au sein des marchés clés en Amérique du Nord. Les émissions de radio en direct en extérieur visaient à joindre un plus grand nombre de voyageurs et à inciter les vacanciers à se rendre aux Bahamas .

Du 2 au 3 avril 2023, des personnalités de 15 stations de radio aux États-Unis et de deux stations canadiennes ont parlé en direct de leurs émissions populaires et sur leurs sites de médias sociaux des îles des Bahamas et des commodités de luxe des centres de villégiature Sandals comme destination de vacances par excellence.

L'accueil de partenaires médiatiques était une excellente occasion pour le BMOTIA de créer des liens avec les auditeurs de différents marchés cibles, tout en présentant les Bahamas comme une destination de choix pour les visiteurs et en incitant les voyageurs à visiter l'endroit.

Les îles Exumas , qui abritent le magnifique complexe de golf, de tennis et de spa Sandals Emerald Bay, sont l'une des 16 destinations uniques des Bahamas.

Les émissions de radio en direct ont été diffusées à New York, Philadelphie, Charlotte, Jacksonville, Orlando, Miami, Washington, DC, Dallas, Atlanta et Toronto.

Après les deux jours de diffusion en direct, les stations ont offert au moins deux semaines de promotions en direct et en ligne.

Sandals s'est également associée à American Airlines, et les auditeurs couraient la chance de gagner l'un des nombreux séjours de luxe de quatre jours et trois nuits pour deux à Sandals ainsi qu'un billet d'avion aller-retour d'American Airlines pour deux personnes. Quarante-cinq ensembles de prix ont été offerts à plusieurs stations de radio.

Voici la déclaration de Jeremy Mutton, directeur général du centre de villégiature : « Nous avons joint un nombre incroyable d'auditeurs. » Selon M. Mutton, les 17 stations de radio ont attiré un total de 3 millions de visiteurs, ce qui est énorme. « Nous présentons les Bahamas dans les émissions de radio préférée des auditeurs », a-t-il ajouté.

À propos des Bahamas

Les Bahamas comptent plus de 700 îles et cayes, ainsi que 16 destinations insulaires uniques. Se trouvant à seulement 80 km au large des côtes de la Floride, les Bahamas offrent aux voyageurs un moyen rapide et facile d'échapper à leur quotidien. En plus de proposer des activités de classe mondiale comme la pêche, la plongée et la navigation de plaisance, cette nation insulaire possède des milliers de kilomètres de plages parmi les plus spectaculaires de la planète que peuvent explorer les familles, les couples et les aventuriers. Découvrez pourquoi « C'est tellement mieux aux Bahamas » en consultant www.bahamas.com , ou suivez-nous sur Facebook , YouTube ou Instagram .

