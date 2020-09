OTTAWA, le 8 sept. 2020 /CNW/ - Les Canadiens doivent pouvoir exprimer leurs identités en toute sécurité et en toute liberté. La pandémie de COVID-19 a causé de nombreuses difficultés pour les Canadiens, plus particulièrement ceux de la communauté LGBTQ2. Sensibiliser les Canadiens et leur fournir de l'information juridique publique, surtout ceux qui sont les plus vulnérables pendant cette pandémie, constituent des services essentiels dans une société canadienne juste et équitable.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé l'octroi de fonds à Egale Canada pour l'aider à répondre à la demande accrue de renseignements juridiques pour les Canadiens LGBTQ2, qui ont été touchés de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-19.

En élaborant des webinaires dans les deux langues officielles, Egale Canada répondra aux besoins des personnes LGBTQ2 qui ont des facteurs identitaires et racisés croisés et qui se heurtent à des difficultés particulières et aggravées pour avoir accès à la justice dans les domaines du logement, de l'emploi et de l'immigration pendant la pandémie de COVID-19.

À l'appui de cette initiative, le ministère de la Justice octroie 125 784 $ à Egale Canada dans le cadre du Programme juridique de partenariats et d'innovation.

« Les droits LGBTQ2 sont des droits humains. Qui nous sommes ou qui nous aimons ne devrait jamais être prétexte à de la discrimination ou de la violence. Nous sommes fiers de nous associer à Egale Canada afin de soutenir davantage les Canadien.nes membres de la communauté LGBTQ2 durant une période déjà difficile.»

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« La recherche que nous avons récemment menée au pays a révélé que la communauté LGBTQI2S subit des conséquences alarmantes et disproportionnées pendant la pandémie de COVID-19. Grâce au financement du ministère de la Justice Canada, nous serons en mesure de combler les lacunes que nous avons observées dans les domaines de l'immigration, du logement et de l'emploi en fournissant aux personnes de la communauté LGBTQI2S partout au Canada les ressources et le soutien dont elles ont besoin pendant cette période difficile. »



Helen Kennedy, directrice générale

Egale Canada

Egale Canada est un organisme à but non lucratif qui s'emploie à améliorer la vie des personnes LGBTQ2 au Canada en contribuant aux politiques publiques et en faisant la promotion des droits de la personne et de l'inclusion par la recherche, l'éducation, la sensibilisation et la défense des droits.

Une étude réalisée en avril 2020 par Egale Canada a révélé que les personnes LGBTQ2 étaient touchées de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-19 à de nombreux égards :

a révélé que les personnes LGBTQ2 étaient touchées de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-19 à de nombreux égards : Plus de la moitié (52 %) des ménages LGBTQ2 au Canada ont été mis à pied ou ont fait face à une réduction de leurs heures de travail en raison de la pandémie de COVID-19, comparativement à 39 % pour l'ensemble des ménages canadiens.

Les répercussions négatives réelles sur la santé mentale au fil du temps augmentent de façon exponentielle pour les personnes LGBTQ2. En effet, près de 60 % des répondants de ces communautés ont affirmé qu'ils s'attendaient à des répercussions négatives sur leur santé mentale au cours des deux prochains mois, comparativement à seulement 42 % pour la population générale.

Le Programme juridique de partenariats et d'innovation appuie des activités qui répondent efficacement aux conditions changeantes qui touchent la politique canadienne en matière de justice.

