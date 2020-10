« Cette année sans précédent nous rappelle la raison d'être de Postes Canada : servir les Canadiens et leur permettre de créer des liens entre eux - et avec le monde », a expliqué Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada au moment d'accepter la mention élogieuse au nom de la Société.

« Nos quelque 60 000 employés remplissent ce mandat en travaillant avec acharnement, dévouement et fierté. Ils font de même pour livrer le courrier des Fêtes et les colis pour que les membres des Forces armées canadiennes à l'étranger puissent recevoir leur courrier et leurs colis de leurs proches pendant cette saison. »

« Postes Canada sert les Canadiens qui servent notre pays, a ajouté M. Ettinger, et cela témoigne de l'immense respect mutuel qui unit nos militaires et le personnel du service postal. »

« Alors que nous soulignons les 15 ans d'existence du programme de courrier sans frais pour les membres des Forces en mission, nous devons remercier la Société canadienne des postes pour son appui », a déclaré le major général Richard Goodyear, logisticien principal des Forces armées canadiennes. « Je tiens à remercier tous les employés de Postes Canada qui travaillent sans relâche pour soutenir le Service postal des Forces canadiennes et le personnel des Forces armées canadiennes. »

À propos du programme de livraison aux troupes

Pour la 15e année consécutive, Postes Canada offre la livraison gratuite des lettres et des colis envoyés aux troupes en déploiement par leurs proches pendant la période des Fêtes. Nous comprenons l'importance de ces messages qui remontent le moral des membres des Forces armées canadiennes en service à l'étranger. La période de livraison gratuite des articles Poste-lettresMC et Colis standardMC s'étend du 13 octobre 2020 au 8 janvier 2021. Cette année, la livraison des articles Poste-lettres est prolongée jusqu'en décembre 2021.

Étant donné l'espace limité dans les avions militaires qui acheminent des fournitures aux troupes déployées, cette offre ne s'applique qu'aux parents et amis des membres des Forces armées canadiennes en mission à l'étranger. Vous trouverez toutes les politiques liées à l'envoi de courrier aux troupes en mission à l'étranger sur notre site Web : https://www.canadapost.ca/tools/pg/manual/PGcanforce-f.asp.

