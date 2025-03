Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique célèbre la cinquième édition de l'Événement public numériQc

QUÉBEC, le 21 mars 2025 /CNW/ - Organisée par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, la 5e édition de l'Événement public numériQc (ÉPN), qui s'est tenue le 18 mars 2025 sur le thème « Propulser le gouvernement du Québec à l'ère de l'IA », a été une grande réussite.

Plus de 2000 personnes ont assisté à cet événement entièrement virtuel afin de découvrir des initiatives innovantes en intelligence artificielle (IA) et d'en apprendre plus sur les nombreuses façons dont l'administration publique québécoise se transforme au bénéfice de l'ensemble de la population.

Les personnes participantes ont pu assister à une dizaine de conférences sur des sujets d'actualité tels que l'encadrement de l'IA, l'utilisation de l'IA générative et la gestion des données numériques gouvernementales.

À propos de l'Événement public numériQc :

L'ÉPN a comme objectif de contribuer à l'accélération de la transformation numérique gouvernementale tout en favorisant le développement et la mutualisation des connaissances, des expertises et des initiatives au sein de l'écosystème numérique.

Maintenant à sa 5e édition, l'ÉPN rassemble chaque année un nombre grandissant de participants ainsi qu'un large éventail de conférenciers provenant de différents milieux afin d'aborder diverses thématiques d'actualité propres à la transformation numérique. Il s'agit d'une belle occasion de s'imprégner des dernières tendances en la matière au sein du gouvernement du Québec.

En tant que rendez-vous annuel incontournable de la transformation numérique, l'ÉPN se veut une vitrine des réalisations du gouvernement du Québec, tant auprès du grand public que de la communauté gouvernementale, à travers des conférences et ateliers pratiques.

Citation :

« À l'ère où l'innovation technologique progresse à un rythme sans précédent, les technologies émergentes, comme l'IA, soulèvent des défis majeurs. Cette nouvelle édition de l'Événement public numériQc a offert aux participants une occasion de mieux comprendre le rôle de cette technologie dans la modernisation des services publics. En abordant les enjeux liés à l'IA avec agilité et transparence, le gouvernement du Québec fait un pas de plus vers une utilisation responsable de cet outil révolutionnaire et incontournable. »

Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique : https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/cybersecurite-numerique

https://www.quebec.ca/gouvernement/faire-affaire-gouvernement/services-organisations-publiques/services-transformation-numerique/reussir-sa-transformation-numerique/comprendre-et-suivre/evenements/evenement-public-numeriqc-2025

