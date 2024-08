Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique a pris des mesures immédiates pour protéger les employés de la fonction publique après une violation de la confidentialité

QUÉBEC, le 7 août 2024 /CNW/ - Les activités de surveillance du ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) ont permis la détection d'une violation de la confidentialité touchant des employés de la fonction publique. En effet, un employé d'un prestataire de services a transféré, hors des lieux de travail, des documents, dont certains contenaient des renseignements personnels d'employés de la fonction publique. Les données visées par cet évènement concernent différents renseignements personnels principalement liés aux ressources humaines.

Cette pratique contrevient aux règles de sécurité en place au MCN. Aussi, dès que le MCN a détecté cet évènement, il a pris immédiatement les mesures nécessaires, notamment en exigeant la destruction de l'ensemble des documents.

Le MCN a mené une enquête interne afin d'évaluer l'évènement survenu le 14 juin dernier, ce qui a permis de constater que quelque 3500 employés étaient concernés. Rien n'indique que ces données auraient été utilisées à des fins malveillantes ni qu'elles auraient été remises ou vendues à des tiers.

Dans un souci de transparence visant à maintenir la confiance du public et de précaution, le MCN a communiqué individuellement avec chacune des personnes concernées pour les informer de la situation. De plus, un service de surveillance du crédit et de protection d'identité leur est offert, sans frais, pour une durée de cinq ans, si elles le souhaitent.

La Commission d'accès à l'information a été informée de la situation.

Par ailleurs, aucun signe de préjudice pour les personnes concernées par la violation de confidentialité n'a été trouvé.

Dans le cadre de sa mission, le MCN traite de nombreux renseignements qu'il utilise et conserve avec beaucoup de vigilance. Ainsi, il applique de façon continue des mesures de contrôle très rigoureuses pour assurer la protection et la sécurité des renseignements qu'il détient. Plusieurs mesures ont été prises afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise. De plus, le MCN continuera à sensibiliser l'ensemble de son personnel en lui rappelant régulièrement les obligations en matière de protection des documents et des renseignements personnels et confidentiels.

