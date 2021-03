L'entreprise envisage, à court terme, d'injecter des investissements importants dans la mise en place d'un centre de valorisation qui permettra d'étendre significativement la capacité de production du centre de recyclage actuel en lui donnant un concept opérationnel à 360 degrés intégrant la récupération, le concassage, la revalorisation et le recyclage de matériaux d'asphalte, de brique et de béton transformés après coup en pierres, puis retournés sous différentes formes dans les marchés pour une deuxième vie.

« Ce projet illustre parfaitement la faculté d'adaptation du Groupe ALI Excavation lorsqu'il s'agit d'appliquer, comme ici, des principes d'économie circulaire dans un esprit de développement durable » a dit aujourd'hui son président, Marc-André Loiselle en soulignant que l'écoresponsabilité commerciale était une préoccupation bien ancrée chez ALI Excavation qui, depuis 2004, notamment, s'active dans la récupération d'huiles usées : des produits revalorisés dans des transitions destinées à une utilisation à des fins énergétiques.

Monsieur Loiselle a expliqué que ce centre de valorisation s'inscrivait dans le plan stratégique de développement de l'entreprise qui a identifié plusieurs pôles d'investissements à réaliser totalisant plusieurs millions de dollars, au cours des prochaines années, dans le but de créer des installations assorties d'une plateforme logistique de génie-civil la plus moderne, la plus imposante et la plus efficace du domaine de la construction au Québec afin de faire du Groupe ALI Excavation un grand leader du secteur, et, par ricochet, de la ville de Valleyfield une destination incontournable, une sorte de guichet unique en matière de construction.

Le président de l'entreprise a aussi cité en exemple les projets de modernisation du centre de traitement des huiles usées et de l'usine d'asphalte qui fera place, dans ce deuxième cas, à des mises à niveau majeures, dont l'aménagement d'une nouvelle station de contrôle, en vue d'un accroissement de la capacité de production pour desservir en plus efficacement les municipalités et les entreprises ne bénéficiant pas d'usine. Son parc d'entreposage est composé de trois (3) silos d'une capacité de 200 tonnes chacun.

Le virage du Groupe ALI Excavation vers l'accroissement des activités de développement durable ne s'arrêtera pas là, d'ajouter monsieur Loiselle, qui a précisé que d'autres projets reliés spécifiquement à la gestion des sols d'excavation étaient dans les cartons de la direction; des projets concrets pour lesquels le Groupe ALI Excavation espère obtenir le soutien logistique et financier des deux paliers de gouvernement supérieurs.

