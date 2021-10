Le ministère de l'Enseignement supérieur et les Fonds de recherche du Québec annoncent l'attribution d'une subvention de recherche pour une analyse comparative du financement des universités

QUÉBEC,, le 15 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des travaux de suivi des recommandations du rapport L'université québécoise du futur : Tendances, enjeux, pistes d'action et recommandations (19 février 2021) et de la révision de la politique de financement des universités entreprise par le ministère de l'Enseignement supérieur (MES), le MES et les Fonds de recherche du Québec (FRQ) ont lancé un appel d'intérêt à la communauté de recherche afin d'obtenir une analyse comparative du Québec avec les administrations les plus performantes au Canada et à l'international en ce qui a trait au modèle de financement des universités.

C'est avec plaisir que nous annonçons que le projet d'étude retenu sera dirigé par l'équipe de M. Pier-André Bouchard-St-Amant de l'École nationale d'administration publique (ÉNAP) pour un financement totalisant 127 000 $ (frais indirects de recherche inclus) de la part du MES. Les résultats de recherche produits offriront une contribution spécifique aux travaux plus larges de la révision de la politique québécoise de financement des universités, dont la mise en œuvre est prévue pour l'année universitaire 2023-2024.

