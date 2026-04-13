Le MileBrook : lancement de la 2e phase du plus grand projet immobilier locatif pensé par et pour des gens de l'est de Montréal

MONTRÉAL, le 13 avril 2026 /CNW/ - Désormais partie intégrante du paysage de Pointe-aux-Trembles et de la pointe est de l'île de Montréal, Le MileBrook poursuit son développement avec succès et Gestion immobilière Courose inc., le promoteur derrière le projet, est fier d'annoncer le lancement de la seconde phase locative de ce projet d'envergure.

Mme Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Alexandre Monette, membre de la famille Routhier et PDG du groupe Epicia propriétaire de Val-Mont, Mme Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal, M. Kit Dalaroy, Gestion Immobilière Courose et M. Denis Pelletier, maire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. (Groupe CNW/Gestion Immobilière Courose)

Alors qu'une demande croissante pour des logements et des commerces de proximité se fait ressentir depuis de nombreuses années dans le secteur, le projet du MileBrook a été pensé de sorte à répondre à cette demande, et à rapprocher les communautés et les familles dans un secteur en pleine revitalisation, en offrant une grande variété de nouvelles habitations ainsi que des aires communes extérieures et intérieures, des jardins communautaires et des commerces de proximité, incluant une épicerie Val-Mont.

« Avant toute chose, nous sommes une famille de l'est de Montréal et nous sommes fières de l'être. Le développement de ce projet est pensé pour notre communauté de la part de gens d'ici. Depuis le début, le souhait de notre père, feu Louis-Charles Routhier, était de créer un endroit où il fait bon vivre et qui favorise la pérennité du quartier. Chaque nouvelle phase du projet qui se concrétise permet de renforcer et de bâtir cette communauté », mentionne Michel Routhier, président de Gestion immobilière Courose inc.

Le lancement du premier bâtiment de la seconde phase, dont les 90 logements seront disponibles dès octobre, vient s'ajouter aux deux bâtiments actuels de la première phase. Situé sur la rue Sherbrooke Est dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Le MileBrook propose des logements tout inclus, incluant des studios et des appartements à 1, 2 ou 3 chambres.

Également, les espaces communs invitants ont été réfléchis pour développer un sentiment de communauté et d'appartenance à ce lieu vivant, raffiné et inclusif : un potager communautaire, deux salles d'entrainement, des espaces de télétravail, des lounges apaisants, des terrasses extérieures, une cuisine partagée, une piscine intérieure, un terrain de pétanque et des aires de jeux pour enfants.

« Durant la campagne électorale, j'ai mentionné à plusieurs reprises qu'il fallait que le secteur privé participe si on veut mettre fin à la crise du logement. Le projet annoncé aujourd'hui est exactement le genre de projet qui peut aider. Le lancement de cette seconde phase est une excellente nouvelle pour l'Est de Montréal », souligne Mme Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal.

Un projet humain pour créer une communauté de proximité

Dans un contexte de pénurie de logements et afin de répondre aux besoins de la communauté environnante, notamment des familles, Le MileBrook sera composé à terme de près de 1 000 unités résidentielles locatives réparties dans neuf bâtiments de trois à huit étages. D'une valeur de près de 400 M$, cela en fait le plus grand projet de développement résidentiel mixte locatif réalisé à l'extrémité est de l'île de Montréal.

« Les citoyens du quartier souhaitent pouvoir y demeurer pour grandir, y élever leur famille ou vieillir en santé et le développement du MileBrook coche toutes les cases pour leur offrir un milieu de vie humain, paisible et de proximité. Nous sommes fiers d'être associés à un tel développement qui respecte la communauté et lui offre ce dont elle a besoin pour s'épanouir dans un mode de vie urbain unique », explique M. Denis Pelletier, maire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

Des collaborations qui améliorent significativement la vie de quartier

Le Val-Mont, une entreprise fièrement québécoise, a inauguré ses locaux dans la première phase des bâtiments le 1er avril dernier, permettant d'offrir aux citoyens du quartier une épicerie saine et accessible, répondant à des besoins de fraîcheur et de proximité.

En plus d'offrir un véhicule électrique en autopartage dédié à l'usage des résidents de l'immeuble, un partenariat important a également été signé avec Communauto, qui ouvrira une nouvelle station pour les résidents du secteur directement dans un des immeubles. Souvent qualifié de désert alimentaire, de services, de commerces et de transport, le quartier connaît aujourd'hui de profonds changements positifs, grâce au développement du MileBrook.

Également, Le MileBrook est fier de s'associer avec la Fondation Louis-Charles Routhier pour soutenir la mission de l'organisme Mères avec pouvoir. Ainsi, chaque année, grâce aux dons significatifs de la Fondation, des logements sont réservés pour les femmes cheffes de familles monoparentales à faible ou modeste revenu soutenues par cet organisme afin d'assurer leur insertion sociale et professionnelle. Plus de 85 % des 250 femmes accompagnées à ce jour par Mères avec pouvoir ont obtenu un diplôme ou un emploi à la fin de leur parcours.

Le MileBrook protège les milieux humides et intègre des stationnements intérieurs pour minimiser les îlots de chaleur et maximiser les espaces verts. Il propose également un nombre limité d'unités aménagées pour répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite.

Gestion immobilière Courose inc. tient également à souligner la grande contribution de ses partenaires qui participent à la concrétisation de ce projet : Dalaroy Conseil, le Groupe Bâtir et l'Agence SIX.

À PROPOS DU MILEBROOK

Né d'un désir de créer un endroit où il fait bon vivre pour les familles et de favoriser la pérennité du quartier, le projet de vie multigénérationnel Le MileBrook est le plus grand projet résidentiel locatif à la pointe est de l'île de Montréal. Il contribue de manière significative à la revitalisation du secteur et il répond à un besoin de logement de qualité.

Tout comme le papillon représentant l'emblème du MileBrook, ce projet insuffle un nouvel élan : il fait naître un quartier vivant, animé par des commerces dynamiques et la création d'une communauté nouvelle.

lemilebrook.com

SOURCE Gestion Immobilière Courose

Pour information : Marie-Rose Desautels, [email protected], (819) 580-9235, Morin Relations Publiques