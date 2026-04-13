/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Lancement de la phase 2 du MileBrook : le plus gros projet immobilier de l'est de l'île de Montréal/

MONTRÉAL, le 10 avril 2026 /CNW/ - Gestion Immobilière Courose Inc. et ses partenaires invitent les représentants des médias à participer à la conférence de presse du MileBrook, un projet locatif unique qui se développe avec succès dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

S'ajoutant aux deux bâtiments actuels entièrement loués, cette seconde phase comprendra 90 logements qui seront disponibles dès le mois d'octobre, afin de créer un endroit où il fait bon vivre et de répondre aux besoins du quartier pour la communauté.

À terme, le projet complet sera composé de près de 1 000 unités résidentielles locatives réparties à travers neuf bâtiments. D'une valeur de près de 400 M$, cela en fait le plus grand projet de développement résidentiel mixte locatif réalisé à l'extrémité est de Montréal.

Date : Lundi 13 avril 2026

Heure : De 9 h 30 à 10 h 30

Lieu : 15 792 rue Sherbrooke Est, Montréal, H1A 0G1

Détails : Allocutions suivies d'une photo officielle

Mme Soraya Martinez-Ferrada, mairesse de Montréal

M. Denis Pelletier, maire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

M. Kit Dalaroy, porte-parole de Gestion Immobilière Courose

Pour plus d'informations sur le projet : LeMileBrook.com

Les représentants des médias souhaitant confirmer leur présence à la conférence de presse sont priés d'écrire à Marie-Rose Desautels au [email protected]

À propos de Gestion Immobilière Courose Inc.

Fondée il y a 35 ans, Gestion immobilière Courose s'associe à des promoteurs immobiliers et des constructeurs qui ont une approche humaine pour la réalisation de projets immobiliers résidentiels pour les citoyens de l'est de la ville de Montréal. Détenue par la famille Routhier Monette, Gestion immobilière Courose désire offrir des milieux de vie de grande qualité pour les familles.

SOURCE Gestion Immobilière Courose

Information : Marie-Rose Desautels, Morin Relations Publiques, [email protected]