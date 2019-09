Le MEGA + MIGS 2019 : Les deux événements réunis offrent une programmation de calibre international!

Conférenciers, e-Sports et plus de 85 exposants pour la grande célébration québécoise du jeu vidéo!

MONTRÉAL, le 10 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Réunis pour la première fois en un seul événement, Le MEGA (Montréal Expo Gaming Arcade) et le MIGS (Montréal International Game Summit) sont fiers de présenter leur programmation 2019, véritable célébration du jeu vidéo sous toutes ses formes! Du 16 au 19 novembre, le Grand Quai sera le point de rencontre de plus d'une centaine d'entreprises locales et internationales, ainsi que de milliers d'amateurs de jeu vidéo, lesquels pourront profiter d'une programmation encore plus étoffée cette année.

Soigneusement concoctée par La Coop La Guilde et l'Alliance numérique, cette programmation fait du MEGA + MIGS 2019 (#MM19) non seulement le plus grand événement dans le domaine du jeu vidéo au Québec, mais aussi le plus grand événement vidéoludique B2B2C au Canada!

Forts de leur expérience des années antérieures - le MEGA en étant à sa 3e édition et le MIGS à sa 16e édition - la présidence d'honneur a, encore une fois cette année, été confiée à d'excellents communicateurs vivant au rythme de l'industrie et de la vie culturelle québécoise. Ainsi, le MM19 est heureux d'accueillir comme porte-parole Valérie Roberts (animatrice de Code F sur Vrak.tv et Le Clan MacLeod à CKOI) et Guiz de Pessemier (co-fondateur du studio Outerminds et animateur de la série web Le jeu c'est sérieux).

UNE EXCEPTIONNELLE VITRINE À ÉCHELLE HUMAINE

Véritable passerelle entre créateurs et consommateurs, entre studios AAA et indépendants, entre entreprises et investisseurs et entre étudiants et experts, le MEGA+MIGS représente une plateforme unique pour le rayonnement de la scène vidéoludique d'ici.

« Le MEGA+MIGS? C'est véritablement un porte-voix pour tous les acteurs de l'industrie québécoise du jeu vidéo, affirme Jean-Martin Aussant, directeur général de la Coop La Guilde. En se hissant parmi les trois principaux pôles mondiaux en la matière, la réputation de ce fleuron, ici comme ailleurs, n'est plus à faire. »

« L'événement sera une exceptionnelle vitrine à échelle humaine, commente quant à elle Nadine Gelly, directrice de l'Alliance numérique, pour les développeurs, éditeurs, médias et influenceurs internationaux qui seront accueillis dans notre métropole. Le MEGA+MIGS saura renforcer le statut du Québec comme leader mondial dans le domaine du jeu vidéo. »

MEGA : CÉLÉBRER LE JEU VIDÉO SOUS TOUTES SES FORMES

Du 16 au 17 novembre, le volet MEGA fera découvrir au grand public des jeux et des créateurs locaux derrière certains des titres les plus populaires et reconnus dans le monde, tels que Outlast (Red Barrels), Cuphead (iLLOGIKA), et Spiritfarer (Thunder Lotus). Les visiteurs pourront profiter d'activités interactives pour toute la famille tels que salons de jeux multijoueurs; une section eSports pour y livrer des compétitions amicales enlevantes; des installations de jeux géants et bien plus encore! Fait saillant des années passées, la Zone Spotlight accueillera à nouveau une grande variété de présentations et d'animations pour tous, en plus des tirages et des concours. Cette année encore, les Prix MIGA sont de retour : les visiteurs pourront voter et ainsi courir la chance de gagner leurs jeux favoris présentés à l'exposition!

MIGS: À LA RENCONTRE DES PROFESSIONNEL D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN

La composante MIGS (18 et 19 novembre) comprendra de son côté un contenu axé sur les entreprises et les professionnels établis de l'industrie d'ici et de l'international, et se veut le plus grand rassemblement professionnel de l'industrie sur la Côte Est. Elle sera composée de conférences d'experts locaux et internationaux, de classes de maîtres durant lesquelles les acteurs de l'industrie pourront parfaire leurs connaissances auprès de figures de proue du domaine tels que Rachele Doimo (Square Enix London) et Eric Martel (Eidos Montréal), ainsi que de rencontres d'affaires avec certains des plus grands noms du jeu, qu'ils soient éditeurs, investisseurs ou acheteurs.

De plus, le MEGA+MIGS sera une occasion pour les studios présents de découvrir la prochaine génération de développeurs québécois puisque plusieurs écoles seront sur place pour présenter leurs programmes d'études en développement et création de jeux. Durant les quatre jours de l'événement, diverses activités destinées aux diplômés et jeunes professionnels seront alors mises de l'avant, incluant entre autres des sessions de mentorat, des séances de recrutement speed-recruiting et des révisions de CV et de portfolios.

Présenté par Red Barrels et pouvant compter sur le généreux soutien de ses partenaires majeurs Ubisoft, Ludia, GlobalStep, Export QC, Tourisme Montréal et la Ville de Montréal, Le MEGA+MIGS est le rendez-vous de l'industrie vidéoludique d'ici et d'ailleurs à ne pas manquer du 16 au 19 novembre prochain!



MEGA

Dates : du samedi 16 au dimanche 17 novembre

Heures d'ouverture : 10h à 18h

Lieu :

GRAND QUAI DE MONTRÉAL

200, Rue de la Commune Ouest

Montréal, QC H2Y4B2

Billets et tarifs >> cliquez ici .

MIGS

Dates : du lundi 18 au mardi 19 novembre

Heures d'ouverture : 10h à 18h

À propos de l'Alliance numérique

L'Alliance numérique regroupe et représente les entreprises du jeu vidéo de toutes tailles au Québec. Elle a pour mission de faire rayonner et communiquer les réalisations et la contribution de ce secteur auprès des médias, des décideurs gouvernementaux et du grand public.

À propos de la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec

La Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec est une coopérative à but non lucratif ayant pour mission de favoriser le succès des studios québécois afin d'assurer la prospérité et la pérennité de l'industrie par la culture d'un terreau fertile à l'innovation et aux réalisations des créateurs(trices) et entrepreneur(e)s d'ici. Il s'agit de la plus grosse coopérative de jeux vidéo indépendants au monde. La Guilde vise la démocratisation de l'industrie et le rayonnement de produits développés à 100% au Québec.

À propos de Kaliko

Les Productions Kaliko se définissent par une expertise unique en matière de production et de promotion d'expériences événementielles pour le monde du jeu vidéo. La vision de la compagnie met de l'avant trois axes : l'organisation d'événements comme MEGA+MIGS, JamNation et La Caravane, la promotion des produits vidéoludiques issus de tous les marchés ainsi qu'une étroite collaboration avec les studios indépendants pour les aider à mettre en valeur leurs projets.

À propos de Red Barrels

Red Barrels est un développeur de jeux vidéo indépendant fondé en 2011 par Philippe Morin, David Châteauneuf et Hugo Dallaire. Le studio est derrière la série d'horreur immersive Outlast, série qui a effrayé plus de 15 millions de joueurs partout dans le monde. Basé à Montréal, le studio Red Barrels se donne pour mission de créer des expériences où le joueur traverse un périple hautement engageant et intensément émotif.

