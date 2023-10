Le « défi Repas déconnecté » unique en son genre signale l'incidence des écrans sur les émissions de CO 2 à l'heure du repas et invite les Canadiens à agir en faveur de la durabilité au cours d'une journée d'action collective.

MISSISSAUGA, ON, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Pour célébrer quatre années de carboneutralité, les Aliments Maple Leaf (TSX: MFI), le principal producteur de produits de protéines du Canada et champion de la durabilité, lance un défi unique aux Canadiens; un repas déconnecté.

Relevez le défi Repas déconnecté pour le Jour des petits changements du 7 novembre (Groupe CNW/Maple Leaf Foods Inc.)

Le mardi 7 novembre marque la seconde journée annuelle des petits changements des Aliments Maple Leaf - une journée d'action collective visant à protéger la planète pour les générations futures. Le défi Repas déconnecté de l'entreprise invite les Canadiens à agir en faveur de la durabilité et à effectuer de petits changements qui peuvent avoir une grande incidence sur l'environnement.

Défi Repas déconnecté : les détails

Selon une étude récente1, près de la moitié des familles canadiennes (48 pour cent) regardent souvent la télévision en mangeant. Cette pratique courante dans environ 5 millions de foyers canadiens est un exemple de production d'électricité qui semble minime, mais qui génère collectivement des émissions de carbone qui contribuent au changement climatique. Le défi Repas déconnecté favorise un moment loin des écrans qui permettra de réduire les émissions de carbone et de renouer avec des amis et les membres de votre famille.

Éviter de regarder la télévision pendant une courte période est un exemple de petit changement qui peut avoir une grande incidence sur l'environnement. Pour compenser la quantité de CO 2 générée par une seule heure de télévision par les familles canadiennes, il faudrait planter des arbres sur une superficie correspondant à plus de 50 patinoires.

Selon Joe McMahan, vice-président, Durabilité et valeur partagée aux Aliments Maple Leaf, « notre étude montre que 86 % des parents canadiens déclarent qu'ils aimeraient passer plus de temps de qualité loin des écrans et 18 % affirment qu'au moins un membre de la famille regarde un écran à chaque repas ». « Les Aliments Maple Leaf s'engage à diriger les efforts en matière de pratiques respectueuses de l'environnement et à communiquer les moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour faire une différence collective. La participation à ce défi est un moyen pour les familles d'aider la planète et de s'accorder du temps de qualité », ajoute-t-il.

Bien que le défi cible les familles qui aiment la télévision, nous pouvons tous nous efforcer de fermer nos appareils électroniques pendant les repas dans notre vie quotidienne, que ce soit en évitant d'utiliser les médias sociaux pendant la pause du dîner ou en rangeant notre téléphone lorsque l'on visite des amis ou des proches. Cela favorisera notre bien-être, tout en étant profitable pour l'environnement. Selon la recherche, le temps ainsi gagné nous permettrait d'approfondir nos liens grâce à la conversation. Le fait de profiter de la nature peut également améliorer la créativité, la concentration et la mémoire.

Six conseils pour aider les familles à se déconnecter et à se rapprocher

D'ici la journée des petits changements, Taylor Kaye, personnalité radiotélévisuelle connue, sensibilisera le public et donnera des conseils sur la manière de participer au défi Repas déconnecté avec les médias traditionnels et sociaux.

« En tant que mère, j'ai moi-même constaté la rapidité à laquelle les enfants grandissent. Les repas sont l'occasion de tisser des liens qui dureront pour la vie et j'espère que les familles canadiennes seront motivées à participer à cette journée des petits changements. Je suis fière de promouvoir le défi Repas déconnecté et de m'associer aux Aliments Maple Leaf, dont le mode de pensée écologique permettra aux familles de se rapprocher tout en faisant du bien à la planète », déclare Mme Kaye.

Les Aliments Maple Leaf a publié une infographie présentant six conseils pour aider les familles à déconnecter afin de se rapprocher à l'heure du repas :

Faites participer les enfants : Est-ce que vos enfants passent du temps devant l'écran pendant que vous cuisinez? Faites participer toute la famille à la préparation du repas en donnant une responsabilité à chacun - de la recherche au nettoyage des aliments - et la chance de s'impliquer bien avant qu'il ne soit l'heure de manger! Dressez une table attrayante : Les enfants s'amuseront à dresser une table spéciale pour le repas. Personnalisez les places à l'aide de serviettes de table colorées réutilisables. Créez une belle ambiance en éteignant les lumières et les écrans et en utilisant plutôt des bougies. Dites « non » aux notifications : Hors de vue, hors de l'esprit! Demandez à chacun de mettre son téléphone dans un panier qui sera rangé durant le défi Repas déconnecté. Sans les distractions, il sera plus facile d'avoir une conversation et de tisser des liens. Créer un pot à conversation : Votre téléviseur est-il allumé en guise de divertissement? Éteignez-le! Placez un pot sur la table et demandez à chacun d'y mettre des idées de sujets de conversation avant le repas. À tour de rôle, choisissez un sujet et engagez une conversation. Soyez écoresponsable : Utilisez des restes pour préparer un repas en toute simplicité et réduire le gaspillage alimentaire. En faisant vos courses, recherchez des produits fabriqués par des entreprises carboneutres. Économisez l'eau en lavant toute la vaisselle en même temps et en réglant votre lave-vaisselle sur un mode écologique. Créez des rapprochements après les repas : Laissez vos écrans fermés après le repas. Jouez à un jeu qui vous plaisait lorsque vous étiez enfant ou commencez un projet familial, comme un casse-tête!

Aux Aliments Maple Leaf, chaque jour est le Jour de la Terre

Les Aliments Maple Leaf est à l'avant-garde de la lutte contre la crise climatique et son engagement en faveur de la durabilité environnementale va bien au-delà de son anniversaire en matière de carboneutralité et des initiatives de la journée des petits changements. L'usine de Hamilton de l'entreprise a récemment obtenu la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), ce qui démontre son engagement inébranlable en faveur d'activités respectueuses de l'environnement. De plus, ce printemps, le laboratoire central corporatif des Aliments Maple Leaf, situé à Puslinch, en Ontario, a obtenu le prestigieux statut « vert » dans le cadre du programme de certification My Green Lab (MGL). Il s'agit notamment de la première certification de ce genre accordée à un laboratoire au Canada et elle représente le plus haut niveau de reconnaissance de la part de l'organisme international à but non lucratif.

Ces réalisations ne sont que deux exemples de l'engagement continu des Aliments Maple Leaf en faveur d'un avenir plus durable, comme en témoignent ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre fondés sur des données scientifiques et les initiatives prises dans le cadre de ses activités et de sa chaîne d'approvisionnement, qui visent à améliorer l'industrie alimentaire et bien plus.

Le 7 novembre, les Aliments Maple Leaf encourage tous les Canadiens à éteindre leur téléviseur et à participer au défi Repas déconnecté afin de célébrer la seconde journée annuelle des petits changements. Les Canadiens sont invités à nous faire part de la façon dont ils prévoient se déconnecter en nous mentionnant @MapleLeafFoods à l'aide du mot-clic #DisconnectedDinner.

Pour en savoir plus sur l'engagement en faveur de la durabilité des Aliments Maple Leaf, visitez le https://www.mapleleaffoods.com/fr/nos-engagements/

