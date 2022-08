Le Marché Shoni s'installe dans Shaughnessy

Plus qu'un marché, plus qu'un quartier: LE goût du centre-ville

MONTREAL, le 18 août 2022 /CNW/ - L'été continue de battre son plein au centre-ville de Montréal avec la 2e édition du Marché Shoni, prévue du 8 au 11 septembre sur la rue Sainte-Catherine piétonnisée pour l'occasion entre les rues MacKay et Chomedey. Initié par la SDC Montréal centre-ville, cet événement a pour ambition de transformer le quartier Shaughnessy, déjà bouillonnant de vie, en un véritable terrain de jeu culturel et culinaire.

Le Maché Shoni vous attend du 8 au 11 septembre dans Shaugnessy, au centre-ville de Montréal

« Le centre-ville de Montréal connaît un regain spectaculaire de l'achalandage qui se rapproche des niveaux prépandémiques. Il nous faut maintenir cet élan dans les prochains mois. C'est pourquoi nous mettons les bouchées doubles pour offrir une expérience unique et mémorable au centre-ville avec des événements festifs et rassembleurs comme le Marché Shoni. Un nouvel incontournable de la rentrée qui fait rayonner ce quartier, symbole de la diversité et du dynamisme de la métropole », affirme Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

DES SAVEURS POUR TOUS LES GOÛTS

Grande nouveauté de l'été 2021 malgré la pandémie, le succès fut instantané. Ce festival a fait découvrir à des milliers de visiteurs un milieu de vie électrisant et s'est mérité deux prix Time Out, dont celui du meilleur nouvel événement de l'année.

Cette année, le Marché Shoni compte rassembler plus de 200 000 visiteurs ainsi qu'une trentaine de kiosques qui s'empareront de la rue Sainte-Catherine piétonne pour faire découvrir un méli-mélo de saveurs pan-asiatiques et des quatre coins du monde, dont celles de Petit Poisson Dumpling, Mama Bangkok, Osmow's et Chef Lee. Plusieurs autres fleurons du quartier dont la librairie Argo et La Floraison seront aussi mis à l'honneur.

UN EXPÉRIENCE PLUS QU'UN MARCHÉ

L'événement vise à rehausser l'expérience urbaine et sociale de ce secteur en pleine expansion et parmi les plus densifiés à Montréal. Au volet culinaire, s'ajoute une programmation éclectique et gratuite ponctuée d'art en direct, de performances musicales, d'artistes de divers horizons et de plusieurs moments épiques dont la très attendue Grande marche des corgis.

Afin d'ancrer l'événement dans la réalité du quartier, un comité créatif multidisciplinaire a été créé réunissant les producteurs exécutifs de l'événement, Les Survenants (aussi producteurs des Premiers Vendredis), et l'équipe de Yatai, concepteurs et organisateurs de la Semaine du Japon.

Retrouvez la programmation complète dès le 25 août ici .

De l'art en direct aux couleurs du quartier

Le Marché Shoni transformera le quartier Shaughnessy en véritable galerie d'art à ciel ouvert! En ce moment, et sous le regard des passants, une nouvelle murale signée par l'artiste Thaïla Khampo prend forme sur la rue Pierce.

Dès le 2 septembre, ce sera au tour de l'artiste Maylee Keo d'en recouvrir les murs d'une création inspirée de l'énergie du quartier.

Thaïla Khampo signe également le visuel de l'imposante arche d'entrée du Marché Shoni, érigée entre Guy et McKay. Il prolongera sa vision artistique au sol à la base de l'arche en y créant une œuvre impressionnante et rassembleuse dès le 5 septembre.

Des sons et des rythmes diversifiés

Pendant la durée du festival, un boombox géant transformé en scène et en piste de danse accueillera une programmation éclectique de danse Kpop, de DJs internationaux et d'artistes de styles musicaux diversifiés. Parmi les moments phares de cette programmation:

Les sons atmosphériques et introspectifs de l'artiste hip-hop québécois High Klassified ;

; L'énergie contagieuse et inclusive du collectif de reggaeton Mexicain Perreo Millennial ;

; La fusion des sons électroniques et afrobeat du collectif Mansa N Friend$.

Des pitous partout sur Sainte-Catherine

La Grande marche des corgis est de retour dans le cadre du Marché Shoni où défilent quelque 200 adorables pitous sur la rue Sainte-Catherine. L'ambition pour cette édition est de réunir le maximum de passionnés pour devenir le plus important rassemblement du style au Canada. Les intéressés ont rendez-vous samedi 10 septembre à 14h30 à l'arche Shoni. Les détails sont disponibles ici .

SHAUGHNESSY , UN ÉCOSYSTÈME FOISONNANT

Outre la rue Sainte-Catherine, qui est la colonne vertébrale du quartier, Shaughnessy est doté de plusieurs établissements d'enseignement supérieur, parmi lesquels l'Université Concordia, d'un patrimoine architectural unique, d'une offre commerciale à l'image de la diversité du centre-ville, de petites rues cachées et d'une proximité avec le Mont-Royal.

Autant d'atouts qui contribuent à offrir un sentiment de quartier à échelle humaine en plein cœur des gratte-ciels. Le Marché Shoni alimente cette dynamique foncièrement humaine autour de Shaughnessy.

« Contrairement à la plupart des grands centres-villes d'Amérique du Nord qui dépendent d'un seul secteur d'activité, le quartier Shaughnessy incarne parfaitement la pluralité du centre-ville, à la fois centre des affaires et haut lieu du savoir où le patrimoine montréalais cohabite avec une diversité de cultures et de générations. L'événement Marché Shoni se veut à l'image de cet environnement en pleine effervescence », déclare Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

