Le Marché Shoni s'installe dans Shaughnessy

Plus qu'un marché, plus qu'un quartier: LE goût du centre-ville

MONTRÉAL, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'été continue de battre son plein au centre-ville de Montréal avec la 2e édition du Marché Shoni qui s'installe du 8 au 11 septembre sur la rue Sainte-Catherine piétonne entre les rues Mackay et Chomedey.

Le Maché Shoni vous attend du 8 au 11 septembre sur la rue Sainte-Catherine, au centre-ville de Montréal (Groupe CNW/Montréal Centre-Ville)

Grande nouveauté de l'été 2021 malgré la pandémie, le succès fut instantané avec plus de 160 000 visiteurs et deux prix Time Out , dont celui du Meilleur nouvel événement de l'année. Pour la 2e édition, ce grand rendez-vous initié par la SDC Montréal centre-ville compte rassembler plus de 200 000 visiteurs ainsi qu'une trentaine de kiosques qui vous feront découvrir des saveurs de l'Asie et des quatre coins du monde dont celles de Petit Poisson Dumpling, Mama Bangkok, Osmow's et Chef Lee.

Plus qu'un marché, l'événement offre une programmation gratuite et éclectique à l'image du quartier Shaughnessy, à la fois un secteur bouillonnant de vie et un secret bien gardé de la métropole. Plus de 15 artistes de divers horizons prendront possession d'un boombox géant en plein cœur de Sainte-Catherine et feront danser les festivaliers sur des rythmes de reggaeton, de Kpop, de musique latine et de DJs internationaux . Parmi les moments forts attendus:

Les sons atmosphériques et introspectifs de l'artiste hip-hop québécois High Klassified ;

; L'énergie contagieuse mêlant parfaitement R&B, hip-hop et pop de Zach Zoya ;

; Le groove irrésistible de KEI-LI et des DJs Boston Chery et Esa Mi Pau, du collectif mexicain Perreo Millennial

Les artistes Thaïla Khampo et Maylee Keo complètent la programmation avec des œuvres murales inspirées de l'énergie du quartier.

Sans oublier la très attendue Grande marche des corgis lors de laquelle plus de 200 adorables pitous défileront sur la rue Sainte-Catherine dans l'ambition de faire de cette édition le plus important rassemblement canin du style au Canada. Les intéressés ont rendez-vous samedi 10 septembre à 14h30 à l'arche Shoni. Les détails sont disponibles ici .

UN ÉVÉNEMENT À L'IMAGE D'UN ENVIRONNEMENT FOISONNANT !

« Le centre-ville de Montréal a connu un été épique et un regain spectaculaire de l'achalandage qui se rapproche des niveaux prépandémiques. Il nous faut maintenir cet élan dans les prochains mois. C'est pourquoi nous mettons les bouchées doubles pour offrir une expérience unique et mémorable au centre-ville avec des événements festifs et rassembleurs comme le Marché Shoni. Un nouvel incontournable de la rentrée qui fait rayonner le quartier Shaughnessy, symbole de la diversité et du dynamisme de la métropole », affirme Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

Afin d'ancrer l'événement dans la réalité du quartier, un comité créatif multidisciplinaire a été créé réunissant les producteurs exécutifs de l'événement, Les Survenants (aussi producteurs des Premiers Vendredis), et l'équipe de Yatai, concepteur et organisateur de la Semaine du Japon.

Retrouvez la programmation complète et l'horaire ici .

SOURCE Montréal Centre-Ville

Renseignements: Emmanuelle Allaire, Responsable des relations publiques, SDC Montréal centre-ville, Cell. : 514-298-6298