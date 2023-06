Un projet de piétonnisation réalisé avec la contribution financière de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - La Société des Marchés publics de Montréal dévoile de tout nouveaux aménagements urbains au Marché Jean-Talon. Réalisés conjointement avec l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et la Société de développement commercial (SDC) Petite Italie et bénéficiant d'un important financement dans le cadre du programme « Soutien aux projets de piétonnisation de la Ville de Montréal », ces installations profiteront tant aux Montréalaises et Montréalais qu'aux visiteurs. La piétonnisation des rues Place du Marché-du-Nord, bordant le Marché Jean-Talon s'étendra du 1er juin au 15 octobre, du jeudi au dimanche de 11h à 17h, ainsi que les jours fériés. Une programmation variée animera ces zones afin que les familles profitent au maximum du Marché Jean-Talon tout au long de l'été.

« Le Marché Jean-Talon est une destination montréalaise incontournable et ces nouveaux investissements municipaux permettront d'en bonifier l'expérience. Mobilier de détente, verdissement, interventions artistiques et toute une programmation familiale ludique sont au menu pour le plaisir des petits et des grands. » explique Nicolas Fabien-Ouellet, Directeur général de la Société des Marchés publics de Montréal

« Cet été, on se donne rendez-vous au Marché! La qualité des aménagements, de l'animation et de la programmation culturelle en font une destination incontournable, année après année. Je remercie chaleureusement tous nos partenaires, qui contribuent à faire de notre marché public un lieu de rencontre et de découverte à la fois convivial, accessible et effervescent », a déclaré François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

« Avoir des aménagements facilitant le passage du public et les invitant à passer un agréable moment au sein de la Petite Italie sert définitivement la vitalité du quartier. C'est un atout majeur pour notre destination! » affirme le Directeur général de la SDC Petite Italie, Sam Malo.

Un programme de grande envergure

Les aménagements urbains du Marché Jean-Talon sont réalisés dans le cadre d'un programme de financement sur trois ans. Si l'année 2022 aura permis de travailler sur la création des installations, cette année est l'occasion de déployer le tout et de proposer une programmation unique qui se poursuivra lors de la saison 2024. Ce grand projet de piétonnisation permettra d'agrémenter le marché, ce milieu de vie dynamique déjà très apprécié par les Montréalaises et les Montréalais ainsi que par les touristes durant la saison estivale. L'amélioration de la signalisation aura pour effet d'ancrer davantage le Marché Jean-Talon dans son environnement et le mobilier deviendra des îlots de relaxation et de rencontres pour les citoyen.e.s. des alentours. Installés stratégiquement en lien avec les saisons, les usagers pourront en profiter tous les jours de l'année.

Une programmation ludique pour toute la famille

Tous les weekends de l'été seront animés par une programmation de spectacles pluridisciplinaires et ateliers de médiation culturelle présentée par le regroupement d'artistes Diffusion FAR. Les animations familiales offriront toute la palette des artistes des arts de la rue : personnages déambulatoires, échassiers, jongleurs, acrobates circassiens, musiciens en plus de plusieurs ateliers de théâtre, cirque ou de botanique avec un personnage haut en couleur partageant son savoir d'horticulteur de façon ludique et amusante. C'est moi le Chef! quant à eux, animeront plusieurs ateliers de cuisine pour les tout-petits. De quoi y trouver son plaisir tout l'été.

Découvrez les artistes et la programmation complète ici.

Une réalisation d'artistes d'ici

L'agence de design Le Comité, Le Consortium JackWorld Inc., River June et Du vert au rouge sont les artisans des installations du projet de piétonnisation. Le Comité est une coopérative spécialisée en design urbain et événements derrière les projets connus par les Montréalaises et Montréalais tels que La Place De Castelnau, La Promenade Jarry et Les Escales de la Promenade Fleury. Le Consortium JackWorld Inc., se spécialisant dans la fabrication et la conception d'œuvres destinées aux espaces publics, ont confectionné le mobilier urbain. River June, spécialiste de dessins grand format, réalise les marquages au sol qui permettront d'enjoliver et de sécuriser les zones de piétonnisation. Elle est notamment derrière de nombreuses murales et marquages dont la Place De Castelnau. Du vert au rouge se spécialise en paysagement et en décors lumineux urbains et travaille avec plusieurs acteurs du milieu montréalais afin de créer des espaces végétalisés. Leur expertise verdira l'ensemble du projet.

À propos de la Société des marchés publics de Montréal

Entreprise d'économie sociale, la Société des Marchés publics de Montréal est la référence en matière de planification, de développement et d'opération d'un marché public. Elle a pour mission d'améliorer l'accès aux produits frais à travers un réseau de marchés publics qui rapproche la population montréalaise des producteur·trice·s et artisan·e·s agroalimentaires d'ici. Depuis 1993, elle est mandatée par la Ville de Montréal pour assurer la gestion du Marché Atwater, du Marché Jean-Talon, du Marché Maisonneuve, de six Marchés de Quartier et de trois Marchés Solidaires. Organisme à but non lucratif, sa gouvernance repose sur un conseil d'administration mixte, composé de cinq marchands et de cinq résidants de l'agglomération de Montréal et son assemblée des membres regroupe près de 200 membres qui commercialisent aux marchés publics. Son réseau est visité par plus de trois Montréalais·e·s sur quatre et cumule plus de 3 millions de visites annuellement.

SOURCE Les Marchés publics de Montréal

Renseignements: Pour toute entrevue ou demande d'informations, n'hésitez pas à contacter : Myriam Martin-Brochu, Responsable des communications, Société des Marchés publics de Montréal, 514-829-5323, [email protected]