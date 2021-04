Le marché de la formation en ligne, du secteur privé, enregistre au Québec, selon Immofacile.ca , une croissance telle que même les universités ont annoncé qu'elles miseront sur la formation en ligne pour terminer la session en cours et que sur la scène internationale, l'UNESCO a mis sur pied une Coalition Covid-19 pour la formation en ligne, au bénéfice de 850 millions d'étudiants qui ont délaissé les salles de cours de par le monde. « La formation en ligne est manifestement une révolution en soi dans le domaine tant de l'enseignement que du transfert pur et simple de connaissances » a dit aujourd'hui le président-fondateur de Immofacile.ca , Ghislain Larochelle, ing., MBA, pour qui le processus d'apprentissage est de 17% supérieur au mode conventionnel en termes d'efficacité , en raison de sa souplesse et de sa capacité d'interaction.

La formation en ligne génère de plus en plus de revenus pour les milieux d'affaires autant qu'académique et professionnel : ce marché de la formation en ligne a atteint les 325 milliards de dollars US en 2020 et, les entrepreneurs sont nombreux à avoir réalisé qu'il s'agit là d'une fort belle opportunité d'affaires à saisir. Et, le monde de l'investissement immobilier n'échappe pas à cette tendance que la pandémie ne fait qu'accélérer pour en faire un outil porteur dans une stratégie d'entreprise sous différents aspects. Le président d'Immofacile.ca en tient pour preuve l'engouement sans cesse croissant que suscitent actuellement les formations offertes par l'entreprise, et ses webinaires gratuits, dans la foulée de l'explosion du secteur de l'immobilier résidentiel notamment.

À cet égard, un sondage réalisé par la « American Society for Training and Development » a démontré qu'un programme de formation efficace augmente les marges de profit de 24 %. Aux États-Unis, la formation en ligne a généré une augmentation de revenus pour 42 % des organisations en 2018. C'est donc près de la moitié des entreprises qui ont perçu l'opportunité d'affaires de ce marché en croissance. Il importe donc à ceux qui envisagent se lancer en investissement immobilier de considérer cette option aux fins de leur perfectionnement qui devrait les placer sur la voie de l'indépendance financière.

À ce chapitre, le président de Immofacile.ca a renchéri en disant qu'au fil de ses 20 ans de carrière d'investisseur immobilier, il avait développé des techniques pour réussir rapidement et simplement des affaires immobilières (deals) dont il a partagé la recette à une communauté d'investisseurs en herbe qui ont profité de ses « SECRETS DE L'IMMOBILIER », dans un écosystème d'entraide et de partage. « À cet égard, il est essentiel d'avoir et de maintenir un bon réseau de contacts qui est l'une des clés assurant l'accès à un départ structuré et prometteur pouvant mener les débutants à acquérir leur indépendance financière grâce à l'immobilier simplifié » a enchaîné le président d'immofacile.ca en spécifiant qu'avec des ateliers de coaching individuel ou de groupe, des formations théoriques bien senties et des séances pratiques sur le terrain, les chances de réussite de n'importe quelle recrue devenaient réalisables.

Les perspectives d'augmentation des prix de l'immobilier en 2021, dans l'ensemble du Québec, s'établissent à plus de 20 % selon Desjardins, en dépit des variations dans l'offre et la demande, alors qu'en moyenne, le nombre de transactions a augmenté de 23 % au Québec entre janvier 2020 et janvier 2021 : une pression haussière sur les prix qui devrait se poursuivre, selon les experts, même si les inscriptions se sont effondrées de 48 % dans cette même période.

Monsieur Larochelle a conclu en disant que pandémie ou pas, le marché recelait actuellement d'occasions d'affaires multiples qui pourraient permettre aux néophytes et recrues, à l'instar des milliers d'investisseurs immobiliers formés depuis 20 ans, d'atteindre leurs objectifs sur la route de la liberté financière, une porte à la fois.

SOURCE Immofacile.ca

