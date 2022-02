TORONTO, le 9 févr. 2022 /CNW/ - Aon plc (NYSE : AON), un des principaux cabinets mondiaux de services professionnels, a publié son rapport trimestriel sur les perspectives du marché mondial, qui fournit des données et des analyses sur les tendances du marché de l'assurance et du risque partout dans le monde afin de permettre une meilleure prise de décisions.

Le rapport d'Aon du quatrième trimestre de 2021 souligne l'incidence des nouvelles formes de volatilité sur les tendances du marché de l'assurance et le programme de gestion des risques pour les organisations, ce qui fait ressortir le besoin croissant d'innover et de mettre au point des solutions pour évaluer, quantifier et traiter les profils de risques émergents. Les faits saillants du quatrième trimestre de 2021 au Canada sont notamment les suivants :

Risques divers/responsabilité civile : Le marché primaire est stable, car les assureurs se concentrent sur la croissance rentable. Les risques qui ne sont pas exposés aux États-Unis et dont le rendement est satisfaisant subissent des augmentations de tarifs sous 10 %. Le marché de l'assurance excédentaire connaît des difficultés dans les catégories fortement exposées, ce qui a une incidence sur les renouvellements et les nouvelles exigences en matière de capacité. Bien que les tendances en matière de litiges aux États-Unis et l'augmentation des coûts des sinistres jouent un rôle important dans la tarification, les taux facultatifs de réassurance, la capacité et les conditions sont également des facteurs importants.

Des signes de stabilisation se font jour; certains problèmes de pression sur les tarifs et de capacité persistent toutefois, en particulier pour les risques complexes ou de catastrophes naturelles. Les risques à rendement élevé subissent des hausses de tarifs modestes. Administrateurs et dirigeants : Les problèmes de rentabilité, combinés aux préoccupations continues liées aux répercussions de la COVID-19 sur certains secteurs, continuent de créer un environnement de marché difficile. L'accent est mis davantage sur la capacité des entreprises à respecter leurs engagements liés aux aspects ESG. Les tendances du marché canadien sont à la traîne des tendances américaines, 2022 devant être la troisième année d'augmentation de tarifs au Canada .

« Le marché canadien de l'assurance continuera de s'affranchir du marché difficile et dur en 2022, a déclaré Russell Quilley, directeur principal du courtage, Canada chez Aon. Alors que de nombreux assureurs cherchent à croître en 2022, cette pression supplémentaire se traduira par des modalités plus favorables pour les clients. »

Les points saillants à l'échelle mondiale sont notamment les suivants :

Bien que l'incertitude entourant la pandémie de COVID-19 ait été un facteur clé des hausses de prix, de la souscription prudente et des contraintes de capacité, elle a largement diminué et la volatilité s'est stabilisée, à l'exception notable des cyberproduits. La reprise se poursuit dans certaines économies, certains secteurs et certaines organisations. Par exemple, parmi les cadres supérieurs et les hauts dirigeants de plusieurs secteurs d'activité sondés en septembre 2021, près de 90 % en Amérique du Nord et en Europe s'attendaient à ce que les conditions économiques soient plus favorables au cours de l'année.

s'attendaient à ce que les conditions économiques soient plus favorables au cours de l'année. Le milieu des cyberrisques devient de plus en plus complexe et volatil, et la fréquence et la gravité des sinistres continuent de poser des défis aux clients et aux assureurs. Les conditions du marché demeurent difficiles, avec une souscription rigoureuse et des augmentations importantes des tarifs et des franchises. Dans le Sondage mondial sur la gestion des risques de 2021 d'Aon, le cyberrisque était en tête de liste des risques actuels et futurs prévus à l'échelle mondiale et figurait parmi les 10 principaux risques selon les types de répondants sondés.

La rentabilité des assureurs, sous l'effet de la fréquence et de la gravité des sinistres, ainsi que du contexte prolongé de faibles taux d'intérêt, se raffermit dans certains segments clés du marché, ce qui a entraîné des changements dans l'appétit pour le risque et les franchises, ainsi qu'un virage de la réhabilitation de portefeuille vers une croissance rentable.

Les assureurs ont de plus en plus tendance à réduire les limites maximales, ce qui entraîne un plus grand nombre de couvertures ou de coassurance par placement. Les sous-montants de garantie pour les risques élevés de danger sont sous pression. Les franchises se sont stabilisées au fur et à mesure que les mandats étaient appliqués, bien que d'autres rajustements soient attendus dans certaines poches où le rendement de la souscription demeure tendu.

Une nouvelle capacité a fait son entrée sur le marché et est déployée de façon stratégique afin de réduire au minimum la volatilité.

À la suite des modifications apportées au libellé de l'exclusion qui ont été imposées aux renouvellements récents, la couverture s'est maintenant stabilisée dans la plupart des gammes de produits. Les changements climatiques et la durabilité sont également des aspects à surveiller en ce qui concerne la couverture.

Les risques environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance (ESG) continuent d'augmenter en importance pour les assureurs ainsi que pour leur évaluation des clients et des partenaires commerciaux. Bien qu'ils soient considérés comme un risque sous-évalué dans le Sondage mondial sur la gestion des risques d'Aon, les risques ESG devraient se classer parmi les 15 principaux risques à l'échelle mondiale au cours des trois prochaines années.

Le rapport montre l'interconnectivité des risques émergents et établis et la façon dont les entreprises affrontent de nouvelles formes de volatilité dans un contexte d'incertitude accrue. Le rapport d'Aon sur les perspectives du marché mondial comprend une analyse de la dynamique du marché à l'échelle des produits et des régions, ainsi que des renseignements exploitables sur la façon dont les organisations peuvent utiliser l'information pour prendre de meilleures décisions.

Pour accéder au rapport d'Aon sur les perspectives du marché mondial du quatrième trimestre de 2021, veuillez cliquer ici (en anglais seulement).

