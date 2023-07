MONTRÉAL, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Du 3 au 6 août 2023, nous invitons la clientèle à se plonger dans l'expérience immersive d'installations artistiques inspirantes sous le thème « Air de surprise ». Envolez-vous le temps d'un instant dans cette expédition fantaisiste au Marché Central. Prenez-vous en photo tout sourire et identifiez le @leMarcheCentral sur les réseaux sociaux pour tenter de gagner l'une des cinq cartes-cadeaux de 100 $ du Marché Central.

« QuadReal est tellement ravie que ses propriétés commerciales soient des lieux de rassemblement social au sein des collectivités qu'elles servent, et nous sommes toujours à la recherche de façons novatrices de rassembler les gens grâce à des expériences uniques et captivantes », affirme Chrystal Burns, vice-présidente directrice, Secteur commercial canadien de QuadReal. « Les événements " Air de surprise " de cette année connectent nos propriétés commerciales partout au Canada dans le cadre d'une campagne unique conçue pour permettre aux visiteurs de découvrir de magnifiques œuvres d'art à côté de chez eux. Cela nous permet également de redonner à quelques-uns de nos chanceux visiteurs, car nous apprécions leur loyauté envers nos espaces de vente au détail locaux. »

Les installations de « Air of Surprise » auront lieu simultanément dans les centres commerciaux de QuadReal partout au Canada, du 3 au 7 août.

Pour en savoir plus, visitez le : www.marchecentral.com

À propos du Marché Central

Centre commercial urbain et ouvert, à grande surface et à valeur ajoutée, bien situé dans le marché montréalais, le Marché Central compte d'importants locataires nationaux comme Costco, Réno-Dépôt, les marques TJX et Bureau en gros. Le centre est composé de cinq phases de vente au détail comprenant des bâtiments de style campus qui accueillent 60 locataires. Un terrain supplémentaire de 30 acres a été acquis pour un futur développement.

À propos du Groupe immobilier QuadReal

Le Groupe immobilier QuadReal est une société internationale d'investissement, d'exploitation et de développement immobilier dont le siège social est situé à Vancouver, en Colombie-Britannique. Ses actifs sous gestion s'élèvent à 73,8 milliards de dollars. Depuis sa fondation au Canada sous forme de société immobilière à services complets, QuadReal a élargi ses activités d'investissement par capitaux propres et par emprunts sur les marchés publics et privés. QuadReal investit directement, par le biais de partenariats programmatiques et de sociétés d'exploitation dans lesquelles elle détient une participation.

QuadReal cherche à générer de solides rendements tout en créant des environnements durables qui apportent de la valeur aux personnes et aux communautés qu'elle sert. Maintenant et pour les générations à venir.

QuadReal : L'excellence vit ici.

www.quadreal.com

