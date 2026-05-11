Le Marathon de Longueuil Sun Life célèbre sa 9e édition avec un record de participation

LONGUEUIL, QC, May. 11, 2026 /CNW/ - Les Courses Thématiques sont fières d'annoncer la tenue de la 9e édition du Marathon de Longueuil Sun Life, le dimanche 17 mai 2026 au Colisée Jean-Béliveau à Longueuil. Fort d'un partenariat avec la Ville de Longueuil, le Marathon de Longueuil Sun Life a su s'imposer année après année comme l'événement de course à pied de référence sur la Rive-Sud de Montréal.

Un record qui raconte neuf ans de croissance

Le Marathon de Longueuil Sun Life est devenu un rendez-vous sportif ancré dans le calendrier de toute une région « À la première édition, on accueillait 3 000 coureur.euses. Cette année, on frôle les 5 500. En neuf ans, l'événement a trouvé sa place dans le calendrier sportif de la Rive-Sud et les chiffres parlent d'eux-mêmes. » - Éric Fleury, Directeur aux Courses Thématiques

Six distances pour tous.tes les coureur.euses

Que vous soyez athlète chevronné•e ou à vos premiers pas en course à pied, l'événement a une distance pour vous :

42,2 km - Marathon : La distance phare, avec 800 marathonien.nes attendu.es au départ.

: La distance phare, avec 800 marathonien.nes attendu.es au départ. 21,1 km - Demi-marathon : L'épreuve la plus courue, avec près de 2 000 participant.es.

: L'épreuve la plus courue, avec près de 2 000 participant.es. 10 km : Un beau défi accessible à tous les niveaux, avec plus de 1 200 participant.es.

: Un beau défi accessible à tous les niveaux, avec plus de 1 200 participant.es. 5 km : Pour tester sa vitesse ou s'initier à la course sur route avec plus de 1 000 participant.es.

: Pour tester sa vitesse ou s'initier à la course sur route avec plus de 1 000 participant.es. 2 km : Une mise en jambes conviviale et ouverte à tous, avec environ 200 participant.es.

: Une mise en jambes conviviale et ouverte à tous, avec environ 200 participant.es. 1 km : La distance idéale pour les familles et les plus jeunes, avec plus de 250 participant.es.

Une programmation familiale complète

Le Marathon de Longueuil Sun Life, c'est bien plus qu'une course. En collaboration avec la Ville de Longueuil, un vaste espace d'activités familiales entièrement gratuit sera aménagé sur le site, avec animations, jeux et découvertes pour toute la famille. Une journée complète où l'effort sportif se conjugue au plaisir partagé, le genre d'événement où on rentre avec des souvenirs.

Courir pour la santé cardiaque

Pour la deuxième année consécutive, l'épreuve du 10 km est associée à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal (FICM), cause officielle de l'événement. Chaque pas sur le parcours devient ainsi un geste de solidarité pour la recherche et la santé cardiaque. Toute la communauté est invitée à prendre part à cet élan collectif.

Cet événement représente une occasion unique de se dépasser personnellement, de contribuer à une cause significative et de partager un moment festif en compagnie de la communauté. Pour découvrir toutes les informations concernant l'événement, rendez-vous sur le site officiel : https://coursesthematiques.com/evenements/marathon-de-longueuil-sun-life/

Retrouvez une communauté de passionnés et laissez-vous porter par l'ambiance festive de nos 12 événements de course à pied. Depuis 2013, nous vous faisons découvrir la Montérégie, Montréal et l'Estrie à travers des parcours uniques où chaque défi devient un souvenir.

SOURCE Les Courses Thématiques

Émilie Fournier, Gestionnaire de projet - Communications, partenariats et production événementielle, 438-492-9955