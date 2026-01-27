Montréal s'illumine: La Course Nocturne Sun Life de Montréal revient le 20 juin 2026!

Une expérience unique sous les étoiles au parc Angrignon, au cœur d'une saison riche en défis sportifs.

MONTRÉAL, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Les Courses Thématiques sont ravies d'annoncer le grand retour de la Course Nocturne Sun Life de Montréal, le 20 juin 2026 au parc Angrignon ! Cette expérience de course unique sous les étoiles vient compléter le calendrier 2026 des Courses Thématiques, promettant une saison riche en défis sportifs et en moments de partage à travers le Québec.

Cette dixième édition de la Course Nocturne Sun Life de Montréal est particulièrement attendue par notre communauté de coureurs, après la dernière tenue de l'événement en 2023. Le nouvel emplacement au parc Angrignon promet une ambiance festive et mémorable, conçue pour émerveiller coureurs et spectateurs, tout en étant facilement accessible en transports en commun.

Les caractéristiques uniques de la Course Nocturne Sun Life de Montréal incluent :

Un parcours illuminé sous les étoiles : Une perspective inédite en course à pied, transformant l'expérience nocturne.

Une ambiance électrisante : Animée par de la musique entraînante, des animations variées et une énergie collective contagieuse.

Pour s'inscrire : https://raceroster.com/events/2026/114198/course-nocturne-sun-life-de-montreal

« L'organisation répond au désir de sa clientèle de courir dans la métropole, d'autant plus que plus de 50 % de celle-ci est basée à Montréal. 2026 promet une saison riche en émotions, en célébrations et en plaisir », a déclaré Éric Fleury, directeur général. « Nous avons conçu chaque événement pour inspirer la fierté d'atteindre ses objectifs personnels et renforcer ce sentiment d'appartenance à notre communauté. Cette année, c'est plus de 40 000 participants attendus à travers nos événements! »

Le calendrier 2026 des Courses Thématiques propose douze événements de course sur route à Montréal, en Montérégie et en Estrie. Les participants pourront choisir parmi des distances variées, allant du 1 kilomètre au marathon, avec également des options de marche pour les parcours de 10 kilomètres et moins. Ces rendez-vous sportifs sont pensés pour permettre à chacun de se dépasser et de vivre des expériences mémorables. Pour découvrir l'intégralité du calendrier 2026, explorer les différentes épreuves et vous inscrire aux courses de votre choix, visitez notre site internet : https://coursesthematiques.com/ .

Participer à ces événements offre bien plus qu'une simple course. Les coureurs y trouvent :

Le plaisir de bouger et de partager un moment agréable avec d'autres passionnés.

La fierté d'atteindre leurs objectifs personnels, qu'il s'agisse d'un premier 5 km ou d'un marathon.

Un sentiment d'appartenance à une communauté accueillante et connectée, où l'encouragement mutuel est de mise.

Retrouvez une communauté de passionnés et laissez-vous porter par l'ambiance festive de nos 12 événements de course à pied. Depuis 2013, nous vous faisons découvrir la Montérégie, Montréal et l'Estrie à travers des parcours uniques où chaque défi devient un souvenir.

SOURCE Les courses Thématiques

Media Contact: Emilie Fournier, Gestionnaire de projets - Communications, partenariats et production événementielle, 438-492-9955, [email protected]