MONTRÉAL, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - Événements GPCQM a le plaisir d'annoncer la tenue du Marathon Beneva de Montréal du 24 au 26 septembre 2021. Promoteur des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal et fondateur du Marathon de Montréal en 1979, Événements GPCQM reprend l'événement sous sa gouverne avec un tout nouveau partenaire en titre, Beneva, née du regroupement de La Capitale et SSQ Assurance. Premier marathon d'importance de calibre international à avoir vu le jour au pays et plus grand événement de course à pied au Québec depuis 30 éditions, le Marathon Beneva de Montréal offrira aux coureuses et aux coureurs de tous les niveaux de performance, des familles aux athlètes aguerris, les distances de 42,2 km, 21,1 km, 10 km, 5 km et 1 km.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous annonçons notre partenariat avec Beneva. L'approche humaine et les valeurs véhiculées par l'organisation rejoignent en tous points notre priorité de placer l'expérience des coureurs au cœur de nos actions, mentionne Sébastien Arsenault, président-directeur général d'Événements GPCQM. Notre association avec Beneva nous permet de consolider nos forces afin de faire bouger les gens dans un environnement agréable et sécuritaire, dans un contexte où les saines habitudes de vie et l'amélioration des conditions de la pratique sportive sont d'une grande importance dans nos vies, plus que jamais. »

« Nous sommes très fiers de nous associer à Événements GPCQM afin de rendre possible le Marathon Beneva de Montréal. La course à pied est un sport accessible à tous pour lesquels les bienfaits sont nombreux, tant sur le plan physique que mental, affirme Martin Robert, vice-président exécutif et leader, Talent, culture et communication de Beneva. Nous souhaitons contribuer à la mise en œuvre d'un événement sportif convivial pour toute la famille, les coureurs et les supporteurs », renchérit-il.

Communiqué de presse complet : https://mtlmarathon.com/medias

À PROPOS DE ÉVÉNEMENTS GPCQM

Événements GPCQM est le promoteur des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal, seules épreuves du circuit UCI WorldTour présentées en Amérique depuis 2010. Il est aussi promoteur du Critérium national de Montréal destiné aux athlètes, homme et femme de l'élite canadienne. Le groupe possède une expertise reconnue en production télévisuelle. Il réalise du contenu répondant aux normes les plus exigeantes de l'événementiel sportif et livre des signaux télé aux plus grands diffuseurs de sport du pays et du monde. Sa mission est de générer de l'émotion par le sport, de favoriser la rencontre des amateurs de sport, de l'élite et des spectateurs avec comme trame de fond le désir de faire rayonner le Québec et le Canada au-delà des frontières.

À PROPOS DE BENEVA

Beneva est issue du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance pour devenir la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif sous gestion de plus de 20 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'informations, rendez-vous sur beneva.ca .

DOSSIER DE PRESSE ICI > Historique, biographies d'intervenants et logos.

SOURCE Événements GPCQM

Renseignements: Événements GPCQM, Véronique Lavoie, relationniste, 514 554-2161, [email protected]; Beneva, Marie-Michelle Chartier, conseillère relations publiques, 514 435-7208, [email protected]

Liens connexes

https://gpcqm.ca