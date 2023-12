Le Marathon Beneva de Montréal confirme le renouvellement de son partenariat avec Beneva pour les quatre prochaines années!

MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Courons Montréal, organisateur du Marathon Beneva de Montréal, est fière de confirmer le renouvellement de Beneva comme partenaire en titre de son événement, et ce, jusqu'en 2027.

« Ce formidable partenariat contribue à faire du Marathon Beneva de Montréal le plus grand rassemblement de course à pied au Québec et l'un des plus prisés au Canada, affirme Sébastien Arsenault, président-directeur général de Courons Montréal. Beneva est un partenaire de la première heure, depuis 2020. Son équipe fait preuve d'un engagement digne de mention. Les valeurs humaines véhiculées par Beneva rejoignent en tous points notre priorité de placer l'expérience des coureurs au cœur de nos actions. Ensemble, nous continuerons à faire bouger les gens dans un contexte toujours plus optimal et convivial. »

« La reconduction de notre entente en tant que partenaire en titre du Marathon Beneva de Montréal nous permet non seulement de partager nos valeurs mutualistes, mais également de contribuer à une offre d'événements sportifs accessibles à tous, tout en assurant une présence et en redonnant à la communauté par le volet caritatif lié à l'événement, mentionne Martin Robert, vice-président exécutif et leader - Talent, culture et communication de Beneva. Ce renouvellement consolide le positionnement de Beneva axé sur le bien-être et l'adoption de saines habitudes de vie et nous en sommes bien fiers. »

UN APPUI QUI VIENT DU CŒUR

Cette année, le volet caritatif Du cœur à la course a permis de soutenir 60 organismes , soit plus du double de l'an dernier, en plaçant la participation aux épreuves de l'événement au service de leurs financements. Avec le soutien des participants.es les organismes ont amassé plus de 400 000 $ au total. Afin de multiplier les retombées positives de l'événement et encourager les organismes dans leur collecte de fonds, le programme des bourses Beneva a permis de remettre 25 000 $ aux organismes dont la campagne de financement a le mieux performé.

L'engagement et les valeurs de Beneva se traduisent aussi sur le terrain, notamment grâce à un écran géant placé sur le parcours, dans les derniers kilomètres avant le fil d'arrivée, sur lesquels les supporters partageaient des messages d'encouragement personnalisés aux coureur.euses. L'énergie propulsée était palpable. Beneva offrait également une zone détente à l'arrivée accueillant ainsi les coureur.euses pour leur permettre de reprendre leur souffle et de savourer leur accomplissement.

LE MARATHON BENEVA DE MONTRÉAL HONORÉ

Après le succès connu de sa 31e édition, le Marathon Beneva de Montréal s'est vu décerner le prix « Organisation par excellence 2023 - Catégorie Route (1 200 finissants et plus) » lors du 51e Gala Athlètes, le 18 novembre dernier. Courons Montréal a accueilli avec fierté cette reconnaissance d'Athlétisme Québec qui confirme le savoir-faire de toute l'équipe derrière cet événement montréalais incontournable.

À PROPOS

MARATHON BENEVA DE MONTRÉAL

Premier marathon d'importance de calibre international à avoir vu le jour au pays, le Marathon Beneva de Montréal est depuis le plus grand événement de course à pied au Québec. Depuis 31 éditions, le Marathon Beneva de Montréal rassemble les adeptes de tous les niveaux de performance, ainsi que le public, à la recherche d'une expérience urbaine mémorable en mettant en scène Montréal dans toute sa beauté et sa diversité. Le Marathon Beneva de Montréal est produit par Courons Montréal depuis 2020. En 2023, l'organisation a pu compter sur l'appui indispensable de partenaires publics et privés : Beneva, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, Tourisme Montréal, le Mouvement J'aime les fruits et légumes, Sports Experts, la Fondation cancer du sein du Québec et la STM.

BENEVA

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25,1 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'informations, rendez-vous sur beneva.ca .

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

DOSSIER DE PRESSE

SOURCE Courons Montréal

Renseignements: Sophie Des Marais, Marathon Beneva de Montréal, relationniste, 514 234-4736, [email protected]; Relations médias, Beneva, 1-866-332-3806, [email protected]