COUREURS ET PUBLIC RÉUNIS POUR CETTE 32E ÉDITION DU MARATHON BENEVA DE MONTRÉAL!

MONTRÉAL, le 22 sept. 2024 /CNW/ - 27 000 participants.es se sont inscrit.es à cette 32e édition du Marathon Beneva de Montréal. Ce matin, 15 000 coureur.euses ont pris le départ du marathon et du demi-marathon au parc Jean-Drapeau. Ils ont ainsi traversé Montréal, encouragés par le public ainsi que la communauté de course engagée et festive pour l'occasion. Ils ont franchi la ligne d'arrivée sur le tout nouveau site au parc Maisonneuve pour ainsi clore la saison événementielle estivale de la métropole.

« Le Marathon Beneva de Montréal est fédérateur. Plus qu'un événement de course à pied, il est devenu un événement ancré dans notre culture, mentionne M. Sébastien Arsenault, président de l'événement. La communauté montréalaise a été au rendez-vous, aussi bien à la course sur nos différents parcours qu'en bordure des circuits. Mission accomplie! Ce fut un grand weekend de défis sportifs et de célébrations.»

Vendredi et samedi, ils ont été 12 000 à sillonner l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie pour les épreuves suivantes: Championnat québécois du mile, Mile Action Sport Physio, Championnat canadien de 5 km, 5 km Sports Experts, 10 km Fondation cancer du sein du Québec et 1 km.

Rappelons que l'Olympien Charles Philibert-Thiboutot est devenu le premier champion québécois du mile, établissant par le fait même le record québécois (00:04:08). « Mes victoires au Championnat québécois du mile et au Championnat canadien de 5 km terminent ma saison olympique en beauté, affirme-t-il. Puis à titre de lapin de cadence du demi-marathon, j'ai pu accompagner plusieurs adeptes de course à pied aujourd'hui à établir leur record personnel. Le Marathon Beneva de Montréal est une expérience humaine exceptionnelle.»

« La 32e édition du Marathon Beneva de Montréal a été un franc succès! Soucieuse de s'impliquer dans la communauté, Beneva est honorée d'être le partenaire en titre de cet événement d'envergure où nous avons pu constater l'enthousiasme des milliers de participants et des bénévoles sur place. Fidèle à nos racines mutualistes et à nos valeurs d'entraide et de solidarité, ce partenariat permet de faire rayonner notre raison d'être, soit mettre l'humain au cœur de nos actions. Félicitations à tous et à toutes et rendez-vous l'an prochain,» mentionne M. Martin Robert, Vice-président exécutif et leader - Talent, culture et communication, Beneva.

PODIUMS

Résultats de toutes les épreuves >>>

MARATHON - FEMME

Mélanie Desautels, Sherbrooke (02:46:16) Janie Grand 'Maison, Montréal (02:48:22) Catherine Paul , Sorel-Tracy (02:59:17)

MARATHON - HOMME

Philemon Kibet Kiptanui , Kenya (02:15:09) Hadout Mousaab, Maroc (02:16:49) John Langat , Kenya (02:18:53)

« Je tiens à féliciter tous les coureurs et coureuses qui ont pris part aux différentes épreuves du Marathon Beneva de Montréal, ainsi qu'à saluer les organisateurs et les nombreux bénévoles sans qui cet événement n'aurait pas été possible ! Nous sommes particulièrement fiers que le Parc Jean-Drapeau ait été désigné comme point de départ, avec un coup d'envoi dans ce lieu emblématique qu'est Espace 67. Grâce à ses infrastructures sportives de premier plan et sa réputation solidement ancrée dans l'organisation d'événements d'envergure, le parc Jean-Drapeau se positionne comme un acteur incontournable dans le domaine sportif. Dans le contexte de transformation majeure entreprise pour le Parc, qui célèbre cette année un jalon historique marqué par son 150e anniversaire, nous réaffirmons l'importance de notre identité sportive, partie intégrante de notre passé, de notre présent et de notre vision pour l'avenir, » mentionne Mme Véronique Doucet, directrice générale, Société du Parc Jean-Drapeau

Le volet caritatif Du cœur à la course a permis de soutenir 65 organismes caritatifs en plaçant les épreuves de l'événement au service de leurs efforts de financement. Avec le soutien des participants.es ils ont amassé plus de 800 000 $ en date d'aujourd'hui, le double de l'an dernier. Afin de multiplier les retombées positives de l'événement et encourager les organismes dans leur collecte de fonds, les bourses Beneva (25 000 $) seront en plus remises aux organismes dont la campagne de financement a le mieux performé. Un appui qui vient du cœur !

« Le plan médical de l'événement a permis de répondre efficacement à toutes les demandes d'interventions. Un participant au marathon a subi un arrêt cardiorespiratoire sur le parcours. Il a été immédiatement pris en charge et réanimé par l'équipe médicale du Marathon Beneva de Montréal et des paramédics d'Urgences-santé. Le participant a ensuite été transféré dans un centre hospitalier de la région de Montréal, où son état est jugé stable, » confirme Dr François de Champlain, directeur médical du Marathon Beneva de Montréal, urgentologue au Centre universitaire de santé McGill.

Rappelons qu'il s'agit d'une édition exceptionnelle pour l'événement, organisé par Courons MTL, qui affiche complet depuis la fin juin. Pour ne rien manquer de la prochaine édition, le public est invité à s'inscrire dès maintenant >>>

Le Marathon Beneva de Montréal compte sur l'appui indispensable des partenaires publics et privés Beneva, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, Tourisme Montréal, Action Sport Physio, Sports Experts, Fondation cancer du sein du Québec, STM, Journal de Montréal, Cogeco, Projetdekip, COROS, le Lait au chocolat, Liberté, Edika, CAMPUS, XACT Nutrition, Krispy Kernels, PRAISE Endurance, Haribo, BMW Montréal-Centre, Supporo et MarsQuest.

À PROPOS



COURONS MTL

Courons MTL est un carrefour pour les adeptes de course à pied au Québec. L'organisation a pour mission de rassembler la communauté des coureurs et coureuses par le biais d'expériences uniques et mémorables. Courons MTL est le producteur du Marathon Beneva de Montréal, depuis 2020, et désormais du 21K de Montréal, puis met à profit son expertise organisationnelle dans la réussite d'autres productions événementielles de course à pied.



BENEVA

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 500 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25,2 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

DOSSIER DE PRESSE ICI





SOURCE Courons Montréal

CONTACTS : Sophie Des Marais, 514 234-4736, [email protected]