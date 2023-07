WINNIPEG, MB, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires se réuniront du 10 au 12 juillet à l'hôtel Fort Garry, à Winnipeg.

« Je suis impatiente d'accueillir mes homologues dans notre province, a déclaré Heather Stefanson, première ministre du Manitoba et présidente du Conseil de la fédération. Cette rencontre permettra aux premiers ministres de toutes les provinces et de tous les territoires de travailler ensemble et d'agir sur les enjeux critiques les plus importants pour nos communautés. »

Le 11 juillet, les premiers ministres des provinces et des territoires discuteront des mesures à mettre en place afin de répondre aux principales priorités des Canadiens, notamment en ce qui a trait au coût de la vie et à l'amélioration des soins de santé.

Le 12 juillet, ils se pencheront sur un ensemble d'enjeux économiques touchant la compétitivité du Canada et la croissance économique.

Une conférence de presse de clôture est prévue le 12 juillet en après-midi.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

Les médias sont priés de s'adresser à :

Miranda Dubé

Attachée de presse, conseil exécutif

Gouvernement du Manitoba

431 334-6009

[email protected]

SOURCE Les premiers ministres des provinces et territoires