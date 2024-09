LE MAIRE DE REPENTIGNY, NICOLAS DUFOUR SE JOINT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EXO

MONTRÉAL, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration d'exo est heureux d'annoncer la désignation de monsieur Nicolas Dufour à titre d'administrateur au sein du conseil d'administration. Il a été désigné le 18 septembre 2024 par les maires et mairesses de la couronne nord de la région métropolitaine.

Maire de la ville de Repentigny, Nicolas Dufour s'est constamment impliqué auprès de sa Ville et cumule plusieurs années d'expérience dans la sphère politique, ainsi que dans les domaines de l'éducation et de l'hôtellerie. Grand passionné de la vie municipale et du service public, il est devenu, en 2021, le plus jeune maire de l'histoire de Repentigny.

M. Dufour est engagé dans le dossier du transport collectif parce qu'il reconnaît l'importance d'améliorer la mobilité des citoyens et de réduire la congestion routière. En investissant dans des solutions de transport durable et structurant, il vise à diminuer l'impact environnemental lié aux déplacements en voiture, favorisant ainsi un développement urbain plus écologique. Pour lui, un réseau de transport collectif efficace facilite l'accès aux emplois, aux services et aux activités culturelles, ce qui améliore la qualité de vie des résidents et stimule l'économie locale. Son engagement reflète sa volonté de bâtir un Repentigny plus accessible, durable et prospère.

Son expérience et son engagement sur le terrain auprès des citoyens lui permettront certainement d'apporter une perspective pertinente sur les besoins de la couronne nord dans les services de transport collectif d'exo.

« Au nom de tous les membres du conseil d'administration d'exo, je souhaite la bienvenue à Nicolas Dufour. Son engagement en faveur du transport collectif et de la communauté de la couronne nord de la région métropolitaine sera certainement une valeur ajoutée pour exo. »

- Josée Bérubé, présidente du conseil d'administration d'exo

« C'est un honneur pour moi de représenter les citoyens de la couronne nord et de défendre leurs intérêts auprès d'exo. Face aux défis de congestion routière que nous connaissons, il est essentiel de proposer des solutions durables et efficaces qui répondent aux besoins actuels et futurs des communautés de notre secteur. »

- Nicolas Dufour, maire de Repentigny

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Informations aux médias : Megan Rivas-Gagnon, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]; Catherine Maurice, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]